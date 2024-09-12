Инвестиции в финтех в мире упали на 17% до $51,9 млрд — отчет KPMG Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

Общий объем мировых инвестиций в финтех, в том числе венчурных соглашений, частных инвестиций и M&A-соглашений, снизился с $62,3 млрд (2 287 сделок) во втором полугодии 2023 года до $51,9 млрд (2 255 сделок) в первом полугодии этого года. В течение шести месяцев в мире состоялось всего пять финтех-сделок стоимостью более $1 млрд.

Об этом говорится в отчете KPMG Pulse of Fintech.

Глобальный финтех-рынок испытывает трудности на фоне высоких процентных ставок и значительной геополитической неопределенности в мире.

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Венчурные инвестиции сократились во всех ключевых регионах: в странах Америки на 5% до $36,7 млрд (с $38,5 млрд), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ASPAC) — на 20% до 3,7 млрд (с $4,6 млрд)), в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) — на 40% до 11,4 млрд (с $19,1 млрд).

В то же время количество финтех-соглашений возросло: в странах Америки с 1 066 до 1 123 сделок, с 406 до 438 сделок в регионе ASPAC. В регионе EMEA снизилось с 804 до 689 сделок.

В странах Америки наблюдается незначительное падение инвестиций в финтех, в то время как количество сделок растет. В регионе ASPAC наблюдаются низкие темпы роста инвестиций с третьего квартала 2017 года.

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В то же время в регионе EMEA наблюдается падение финансирования финтех-сферы.

В первом полугодии стоимость мировых соглашений по M&A составила $32,6 млрд по 264 сделкам по всему миру. Венчурные инвестиции во всем мире составили $18,3 млрд. Частные инвестиции в мире составили всего $979,5 млн. Вместе с тем корпоративные венчурные инвестиции составили $8,5 млрд.

Инвестиции в платежный сегмент составили наибольшую долю инвестиций в финтех в первом полугодии 2024 года, составив $21,4 млрд.

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Инвестиции в regtech оцениваются в $5,3 млрд, что значительно превышает $3,4 млрд, привлеченные за весь 2023 год.

Между тем инвестиции в сфере страхования (insurtech) значительно сократились: в первом полугодии были привлечены инвестиции на сумму $1,6 млрд, что составляет менее четверти от $8,2 млрд, привлеченных в 2023 году.

Отражая глобальную тенденцию, ИИ был достаточно популярен среди инвесторов в финтех-сфере в первом полугодии, особенно в странах Америки.

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