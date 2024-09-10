В «Дія» запустили гайд для инвесторов — Finance.ua
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В «Дія» запустили гайд для инвесторов

Личные финансы
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В «Дія» запустили гайд для инвесторов
В «Дія» запустили гайд для инвесторов
Портал «Дія.Бізнес» представил новый информационный гайд для инвесторов в сотрудничестве с правительственным офисом UkraineInvest.
Об этом говорится в сообщении «Дія.бізнес».
Этот инструмент позволяет предпринимателям узнать о государственных льготах для проектов с инвестициями от 12 млн евро, а также найти актуальные исследования, гайды и справочники.

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Предприниматели теперь смогут быстро получать подробную информацию о государственных льготах для проектов со значительными инвестициями от 12 млн евро.
Также доступны актуальные исследования, гайды, новости и справочники от UkraineInvest в ключевых разделах портала, среди которых:
Бизнес будет иметь доступ к качественным знаниям и экспертной поддержке на всех этапах процесса — от добавления своего проекта в инвестиционный портфель UkraineInvest до подачи заявки в Министерство экономики Украины и сопровождение инвестиционных проектов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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