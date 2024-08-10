В июле украинский бизнес и граждане увеличили инвестиции в государственные облигации (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В июле украинский бизнес и граждане увеличили инвестиции в государственные облигации (инфографика)

Казна и Политика
8
В июле украинский бизнес и граждане увеличили инвестиции в государственные облигации (инфографика)
В июле украинский бизнес и граждане увеличили инвестиции в государственные облигации (инфографика)
В июле бизнес и граждане увеличили инвестиции в государственные облигации почти на 16 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
«В течение июля украинский бизнес увеличил свои инвестиции в государственные облигации на 10,6 млрд грн, а граждане — на 5,2 млрд грн по сравнению с июнем», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в июле 2024 Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 38 млрд грн в эквиваленте — 26,4 млрд грн и 285,7 млн ​​долл. США.
35,5 млрд грн из общего объема выпущенных ОВГЗ в июле — это военные облигации. Привлеченные средства используются для бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.
В июле украинский бизнес и граждане увеличили инвестиции в государственные облигации (инфографика)

Выплаты по погашению ОВГЗ

Выплаты по погашению ОВГЗ составили в июле 10,2 млрд грн. Уровень рефинансирования в ОВГЗ с начала года — 146%. То есть Минфин привлекает почти вдвое больше, чем погашает.
В Минфине отметили, что ОВГЗ остаются самым привлекательным инвестиционным инструментом на рынке, поскольку средневзвешенная доходность облигаций, номинированных в гривне, в июле составила 15,08%, а облигаций, номинированных в долларах США — 4,66%.
В июле украинский бизнес и граждане увеличили инвестиции в государственные облигации (инфографика)
По состоянию на 1 августа в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,67 трлн грн.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.