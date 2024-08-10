В июле украинский бизнес и граждане увеличили инвестиции в государственные облигации (инфографика) — Finance.ua

В июле украинский бизнес и граждане увеличили инвестиции в государственные облигации (инфографика) Сегодня 06:07 — Казна и Политика

В июле украинский бизнес и граждане увеличили инвестиции в государственные облигации (инфографика)

В июле бизнес и граждане увеличили инвестиции в государственные облигации почти на 16 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«В течение июля украинский бизнес увеличил свои инвестиции в государственные облигации на 10,6 млрд грн, а граждане — на 5,2 млрд грн по сравнению с июнем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в июле 2024 Министерство финансов Украины привлекло от выпуска государственных облигаций 38 млрд грн в эквиваленте — 26,4 млрд грн и 285,7 млн ​​долл. США.

35,5 млрд грн из общего объема выпущенных ОВГЗ в июле — это военные облигации. Привлеченные средства используются для бесперебойного обеспечения финансовых потребностей государства в условиях военного положения.

Выплаты по погашению ОВГЗ

Выплаты по погашению ОВГЗ составили в июле 10,2 млрд грн. Уровень рефинансирования в ОВГЗ с начала года — 146%. То есть Минфин привлекает почти вдвое больше, чем погашает.

В Минфине отметили, что ОВГЗ остаются самым привлекательным инвестиционным инструментом на рынке, поскольку средневзвешенная доходность облигаций, номинированных в гривне, в июле составила 15,08%, а облигаций, номинированных в долларах США — 4,66%.

По состоянию на 1 августа в обращении находятся ОВГЗ более чем на 1,67 трлн грн.

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