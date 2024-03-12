Интерес к машинам Made in China стабильно растет: топ моделей февраля — Finance.ua

Интерес к машинам Made in China стабильно растет: топ моделей февраля Сегодня 19:02 — Технологии&Авто

Интерес к машинам Made in China стабильно растет: топ моделей февраля

В феврале этого года украинский автопарк пополнился на 1523 автомобиля с китайским VIN, что оказалось на 5,8% больше, чем в январе-2024, и почти вдвое больше, чем в феврале-2022.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка на основе проверенных данных.

График: eauto.org.ua

В 2023 году украинцы впервые зарегистрировали 12,4 тыс. автомобилей, изготовленных в Китае. Большинство из них (65,2%) были новыми, остальные 34,8% — подержанными.

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Абсолютное большинство автомобилей из Китая оказалось электрическим: 80,2% (10 тыс.), а в январе-2024 их доля достигла рекордного показателя: более 90%.

График: eauto.org.ua

Какие новые авто из Китая самые популярные

Абсолютным лидером продаж новых автомобилей из Китая в 2023 году стал электрический кроссовер Volkswagen ID.4 — таких приобрели 2614 шт.

На втором месте разместилась китайская Honda M-NV (561 шт.), которую производят на заводе Dongfeng Honda под названием Ciimo M-NV.

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Третье место занял еще один электрический Volkswawgen — ID.6 (490 шт.), производимый для китайского рынка на заводе FAW-Volkswagen (под маркой ID.6 Crozz), и на SAIC-Volkswagen (модель ID.6 X).

Таблица: eauto.org.ua

Какие китайские автомобили с пробегом привозят

Средний возраст подержанных китайских автомобилей, впервые регистрировавшихся в Украине в течение 2023 года, составил 1,6 года. При этом по итогам 2022 года он составлял 1,9 года, а в 2021 — 3,9 года.

Самым популярным среди подержанных автомобилей из Китая также оказался Volkswagen ID.4. Таких за год привезли более 1,6 тысячи.

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Второе место, как и в перечне новых китайских авто, заняла Honda M-NV (474 ​​шт.). На третьей строчке разместился Volkswawgen ID.6 (296 шт.).

Таблица: eauto.org.ua

Напомним, по данным Укравтопрома, за январь украинцы приобрели 1359 легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с январем 2023 года спрос на автомобиль китайского производства увеличился почти вдвое. Из этого количества: 885 новых и 474 подержанных авто.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения в январе были: Volkswagen iD.4 — 286 авто; BYD Song Plus — 83; Honda eNS1 — 80; Toyota bZ4X — 56; Nissan Ariya — 50.

ТОП-5 подержанных легковушек из Китая в январе: Volkswagen iD.4 — 150; Honda eNS1 — 51; Toyota bZ4X — 32; BYD Song Plus — 30; Nissan Ariya — 28.

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