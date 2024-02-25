Европейские автопроизводители планируют создать коалицию по противодействию китайским электромобилям — Finance.ua

Европейские автопроизводители планируют создать коалицию по противодействию китайским электромобилям Сегодня 03:12 — Технологии&Авто

Европейские автопроизводители планируют создать коалицию по противодействию китайским электромобилям

Компании Volkswagen, Renault и Stellantis всегда были конкурентами и нельзя было представить, что когда-нибудь они будут работать вместе. Однако сейчас они рассматривают возможность сотрудничества между собой, чтобы противостоять общей угрозе — китайским электромобилям.

Об этом сообщает Bloomberg.

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«Существует абсолютное признание того, что в будущем компании, которые не смогут конкурировать с Китаем, окажутся в беде», — сказал главный исполнительный директор корпорации Stellantis Карлос Таварес.

По данным издания, у руководителей европейских автомобильных компаний есть несколько идей: от объединения ресурсов для разработки до объединения предприятий. При этом ближайшие месяцы имеют решающее значение.

«Продажи полностью электрических авто в этом году будут расти самыми медленными темпами с 2019 года. Уменьшение динамики усилит конкуренцию между производителями, которую европейцы могут не выдержать. К примеру, китайский электрокар BYD Dolphin оказался очень похожим по характеристикам на Volkswagen ID.3 (первый серийный электромобиль Volkswa, но стоит он на 7 тысяч евро дешевле», — пишет Bloomberg.

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С другой стороны на европейский рынок давит Tesla Илона Маска. Компания контролирует значительную часть рынка ЕС. Поэтому фактически сейчас на кону доля отрасли из 13 млн рабочих мест, что дает 7% ВВП Евросоюза.

Напомним, в январе украинцы приобрели 5,6 тысяч новых и подержанных электромобилей. Это на 172,2% больше, чем в январе прошлого 2023 года, и на 9,1% меньше, чем было в декабре 2023 года. По состоянию на начало 2024 года общий парк автомобильной техники с электрическими двигателями составляет 89 645 шт., зарегистрированных в Украине (за исключением снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 87 390 легковых, 2 250 грузовых и 5 автобусов.

УНІАН По материалам:

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