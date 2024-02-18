Названы причины, почему модель авто Volkswagen Golf GTI 2025 будет без механической коробки — Finance.ua

Названы причины, почему модель авто Volkswagen Golf GTI 2025 будет без механической коробки Сегодня 02:35 — Технологии&Авто

Названы причины, почему модель авто Volkswagen Golf GTI 2025 будет без механической коробки, Фото: motor1

В Лас-Вегасе в начале года немецкая компания Volkswagen представила Golf GTI 2025 года в камуфляже. Однако стало известно только сейчас, какие изменения ждут автомобиль в 2025 году.

Об этом сообщил специалист по коммуникациям с продуктами Volkswagen of America Джерон Андерсон.

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Он заявил, что после 2024 года исчезнет шестиступенчатая механическая коробка передач. Андерсон сказал, что это касается моделей Golf GTI и Golf R.

Фото: motor1

Почему так произошло

Можно было бы подумать, что Volkswagen убирает механическую коробку из ассортимента из-за правил Евро-7, но теперь стало известно, что у его американского родственника тоже нет «механики». Это объясняется очень просто — в Соединенных Штатах трехпедальные автомобили — большая редкость. Их там не более 5%. Поскольку 95% Golf продавались с «автоматом», просто нет смысла производить автомобили на «механике».

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По предварительной информации, Golf 8 все же будет выпускаться на механике с 1,5-литровым бензиновым или 2,0-литровым дизельным двигателем, но только на некоторых рынках.

К слову, VW еще не представил обновленный Golf R. Произойдет это только в конце лета, а сейчас его можно увидеть в камуфляже, где самый мощный автомобиль серии проходит тесты.

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