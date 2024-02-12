Volkswagen снимает с производства еще одну модель — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Volkswagen снимает с производства еще одну модель

Фондовый рынок
81
Volkswagen снимает с производства еще одну модель
Volkswagen снимает с производства еще одну модель
Концерн Volkswagen сообщил о том, что лифтбек Arteon больше не производится. Arteon никогда не являлся бестселлером ни в Европе, ни в США, но предлагал альтернативный дизайн и тип кузова.
Между тем универсал Arteon пока остается в строю — его будут выпускать до 2026 года. То есть в этом плане повторяется ситуация с актуальным Passat, представленным исключительно универсалом.
Тем не менее, Passat с кузовом седан по-прежнему остается в гамме Volkswagen, только не европейской или американской, а китайской. Там машина называется Magotan, и в ближайшие месяцы в продажу должен поступить обновленный Magotan 2024.
Напомним, Volkswagen Arteon — лифтбек Е-класса компании Volkswagen, представленный 6 марта 2017 года на Женевском автосалоне. Предлагался с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 150 до 280 лошадиных сил.
В Украине Volkswagen Arteon доступен по цене от 1 798 113 грн. Столько стоит версия с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 200 л.с. и 7-ступенчатой ​​DSG.
По материалам:
Ampercar
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.