Volkswagen снимает с производства еще одну модель — Finance.ua

Volkswagen снимает с производства еще одну модель
Концерн Volkswagen сообщил о том, что лифтбек Arteon больше не производится. Arteon никогда не являлся бестселлером ни в Европе, ни в США, но предлагал альтернативный дизайн и тип кузова.
Между тем универсал Arteon пока остается в строю — его будут выпускать до 2026 года. То есть в этом плане повторяется ситуация с актуальным Passat, представленным исключительно универсалом.
Тем не менее, Passat с кузовом седан по-прежнему остается в гамме Volkswagen, только не европейской или американской, а китайской. Там машина называется Magotan, и в ближайшие месяцы в продажу должен поступить обновленный Magotan 2024.
Напомним, Volkswagen Arteon — лифтбек Е-класса компании Volkswagen, представленный 6 марта 2017 года на Женевском автосалоне. Предлагался с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 150 до 280 лошадиных сил.
В Украине Volkswagen Arteon доступен по цене от 1 798 113 грн. Столько стоит версия с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 200 л.с. и 7-ступенчатой DSG.
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