В Китае представили обновленный электромобиль от Geely (фото) — Finance.ua

В Китае представили обновленный электромобиль от Geely (фото) 11.02.2024, 00:16 — Технологии&Авто

Электромобиль Zeekr 001 продается успешно на многих рынках. Авто представили в Китае в новом виде.

Обновленный вариант Zeekr 001 претерпел некоторые внешние изменения. Добавили новые бамперы, дополнительный LiDAR на крыше, новые диски и новый цвет кузова.

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Электрокар будет иметь два варианта аккумулятора. Лифтбэк станет второй моделью под брендом Zeekr, оснащенной пакетом LiFePo после седана 007, выпущенного в декабре прошлого года. Обе батареи производятся совместным предприятием Geely и CATL в Поднебесной.

Фото: Ampercar

Аккумулятор Zeekr 001 имеет емкость 95 кВт•ч. Поскольку блоки LFP имеют меньшую плотность энергии, аккумулятор 001 весит 720 кг. Он занимает треть снаряженной массы автомобиля. Новый Zeekr 001, снабженный этой батареей, имеет несколько вариантов запаса хода в зависимости от силовой установки.

Фото: Ampercar

Электромобиль Zeekr представила компания Geely Group в 2021 году. В настоящее время линейка Zeekr включает в себя четыре модели: лифтбек 001, седан 007, минивэн 009 и кроссовер X. В 2024 году компания планирует продать 230 000 единиц.

Ampercar По материалам:

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