Geely показала новый роскошный минивэн (фото) — Finance.ua
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Geely показала новый роскошный минивэн (фото)

Технологии&Авто
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Geely показала новый роскошный минивэн (фото)
Geely показала новый роскошный минивэн (фото)
Анонсированный в декабре 2023 года минивэн Geely L380 (LEVC) показали на качественных официальных изображениях. Сама компания сравнивает его с двухпалубным самолетом Airbus A380 (отсюда и обозначение L380).
Как стало известно, у Geely LEVC будут две версии, причем не типичные. Если большинство автопроизводителей модели такого формата имеют 6 или 7 мест, то у Geely LEVC будут варианты с восемью или даже тремя местами. Если четыре ряда по два места в машине длиной 5,3 метра представить не сложно, то какой будет компоновка трехместного варианта — непонятно: возможно, сзади будут два места, или только одно.
Geely показала новый роскошный минивэн (фото)
Габариты Geely LEVC — 5316×1998×1940 мм при длине колесной базы 3185 мм. Автомобиль будет построен на самой большой платформе Geely из созданных для электрокаров — SOA.
Машина сертифицирована с одним электрическим двигателем мощностью 272 лошадиные силы. Привод наверняка будет задним, но эксперты предсказывают модели и двухмоторную полноприводную версию.
Geely показала новый роскошный минивэн (фото)
По материалам:
mmr.ua
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