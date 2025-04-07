Иностранные банки за более чем полгода не открыли ни одного филиала в россии — Finance.ua

Иностранные банки за более чем полгода не открыли ни одного филиала в россии Сегодня 08:33 — Фондовый рынок

Возможность открыть филиал в россии для иностранных банков появилась в сентябре 2024 года, однако с тех пор ни одного филиала так и не было создано.

Об этом сообщила глава Центробанка россии Эльвира Набиуллина, передает The Moscow Times.

«Когда они откроются, это будет видно. Некоторые переговоры, взаимодействие идет. Наверное, сейчас преждевременно раскрывать информацию», — сказала Набиуллина.

Центробанк россии всегда был против того, чтобы в россии работали филиалы иностранных банков, потому что не может их контролировать. Но в середине прошлого года санкции против «московской биржи» резко усложнили проведение расчетов во внешней торговле.

После этого были приняты законы, легализовавшие альтернативные способы расчетов, среди прочего в криптовалютах. Среди этих мер было и разрешение открывать филиалы.

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Однако в работе филиалов есть ограничения: они могут обслуживать только бизнес (юрлиц и индивидуальных предпринимателей), физлицам они могут только менять валюту и делать денежные переводы — открывать счета в них россиянам нельзя.

ЦБ россии получил право назначать в филиале своих представителей, которые могут участвовать в совещаниях, касающихся управления работой филиала, получать документы и информацию о его банковской деятельности, требовать информацию о сделках и операциях.

Минимум половина сотрудников филиала иностранного банка должны быть россиянами. Открывать филиалы могут только банки, проработавшие у себя дома хотя бы три года и имеющие кредитный рейтинг не ниже установленного Центробанком рф.

Филиалы также должны соблюдать российские антисанкционные законы.

Ранее сообщалось, что трудности россии в расчетах во внешней торговле возрастают, несмотря на «находчивость» российского бизнеса. Так, в январе российские импортеры не смогли оплатить поставки товаров на сумму до 5,4 млрд долларов. На столько же за месяц выросли внешние обязательства, и это произошло «в основном вследствие изменения задолженности по незавершенным внешнеторговым расчетам».

Напомним, 21 ноября 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционные списки «Газпромбанк» и еще более 50 российских банков, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 должностных лиц финансового сектора рф.

За прошлый год российские импортеры не смогли оплатить поставки товаров на миллиарды долларов, а экспортеры — вернуть десятки миллиардов выручки за свою продукцию. Внешние обязательства россии увеличились на $8,6 млрд (после сокращения на $7,5 млрд в 2023 году).

В начале этого года стало известно, что рост неплатежей из-за проблем, накапливающихся в российской экономике, высокие процентные ставки и трудности с расчетами во внешней торговле заставляет бизнес в россии возвращаться к популярной в 1990-е годы схеме расчетов по предоплате.

В ноябре прошлого года сообщалось, что ужесточение требований иностранных банков, обернувшееся длительными задержками и отказами в оформлении платежей для российских компаний, заставляет некоторых возвращаться к бартерным соглашениям, что угрожает падением сборов в бюджет рф.

Министерство финансов США 12 июня 2024 года внесло в санкционный список более 100 российских компаний. Среди них США ввели санкции против «московской биржи», она остановила торги по доллару и евро. Центробанк россии начал устанавливать курс рубля к этим валютам на основе закрытых внебиржевых сделок.

После этого валютный рынок «московской биржи», некогда один из крупнейших в Восточной Европе с годовым оборотом более 300 трлн руб., вынужден торговать единственной доступной валютой — китайским юанем.

Однако и эта возможность ограничена. После введения санкций США крупные игроки биржевых торгов китайским юанем — китайские банки, продолжающие работать с россией, — ушли с «московской биржи».

В середине октября заместитель министра финансов россии Алексей Моисеев заявил, что санкции США разрушили биржевой валютный рынок в рф, поэтому выплаты по валютным облигациям, в том числе номинированным в китайских юанях, должны проводиться в рублях.

Фінансовий клуб По материалам:

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