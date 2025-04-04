В россии начали массово закрываться компании, занимающиеся перевозкой грузов — Finance.ua

В россии начали массово закрываться компании, занимающиеся перевозкой грузов Сегодня 07:00

В россии фиксируют кризис на рынке грузоперевозок: в январе-марте из отрасли ушла каждая пятая транспортная компания.

Об этом сообщили «Известиям» в ассоциации «АвтоГрузЭкс», пишет The Moscow Times.

В «Грузавтотрансе» заявили, что около 30% российских транспортников остановили бизнес из-за долгов и невозможности оплачивать лизинговые платежи.

Количество изъятых грузовиков у компаний выросло более чем вдвое по сравнению с началом 2024 года, а к концу года количество представителей отрасли может сократиться на 10−15%, отметили в ГК «Альфа-Лизинг».

Основные проблемы перевозчиков — падение цен на транспортировку грузов ниже себестоимости и высокие ставки лизинга, говорит президент ассоциации «Грузоавтотранс» Владимир Матягин.

По его словам, в магистральных перевозках нижний предел окупаемости находится в районе 100 руб. за 1 км, а в действительности цены опустились до 45−50 руб.

На рынке самосвалов и сыпучих грузов за пределы себестоимости перевозок в 5,5 руб. за тонну-километр цены снизились до 3 руб.

«Такие же расценки были 15 лет назад. Лизинговые платежи доходят порой до 50% от цены автомобиля, из-за чего бизнес останавливается, а машины изымаются», — отметил Матягин.

Економічна Правда По материалам:

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