Нидерланды одобрили уникальный картофель с «кожным трансплантатом»: что это (фото) — Finance.ua

Нидерланды одобрили уникальный картофель с «кожным трансплантатом»: что это (фото)
В Нидерландах официально зарегистрировали первый в мире сорт картофеля с «кожным трансплантатом». Это революционное достижение стало возможным благодаря технологии 2S1, разработанной компанией KeyGene. Метод позволяет сочетать полезные свойства кожуры одного сорта с продуктивными характеристиками другого, открывая новые возможности для селекции.
Об этом сообщает PotatoPro.
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Новый сорт картофеля получил кожуру от Pimpernel, а внутренние клетки от Bintje. Благодаря этому растение сохраняет урожайность и качество Bintje, дополняясь стойкостью к засухе и вредителям от Pimpernel. Исследования подтвердили стабильность полученного результата: даже спустя несколько лет выращивания растения сохраняют свои уникальные свойства.
По словам главного разработчика технологии 2S1, Ероена Стюрмана, это прорыв в селекции: «Мы реализовали давнюю мечту селекционеров, создав сорт с пересаженной кожурой».
Исполнительный директор KeyGene Роэланд ван Хам отметил, что эта технология открывает перспективы для других растений, в частности фруктовых деревьев и ягод.
Получение патента на сорт подтверждает возможность коммерциализации таких гибридов. Это открывает путь к более быстрой селекции новых культур и устойчивому производству продуктов питания.
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