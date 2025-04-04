Нидерланды одобрили уникальный картофель с «кожным трансплантатом»: что это (фото) — Finance.ua

Нидерланды одобрили уникальный картофель с «кожным трансплантатом»: что это (фото) Сегодня 23:12 — Аграрный рынок

В Нидерландах официально зарегистрировали первый в мире сорт картофеля с «кожным трансплантатом». Это революционное достижение стало возможным благодаря технологии 2S1, разработанной компанией KeyGene. Метод позволяет сочетать полезные свойства кожуры одного сорта с продуктивными характеристиками другого, открывая новые возможности для селекции.

Об этом сообщает PotatoPro.

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Новый сорт картофеля получил кожуру от Pimpernel, а внутренние клетки от Bintje. Благодаря этому растение сохраняет урожайность и качество Bintje, дополняясь стойкостью к засухе и вредителям от Pimpernel. Исследования подтвердили стабильность полученного результата: даже спустя несколько лет выращивания растения сохраняют свои уникальные свойства.

Слева направо: картофель Pimpernel (красная кожура), новый 2S1 гибрид с кожурой Pimpernel и внутренними клетками Bintje, и Bintje (желтая кожура).

По словам главного разработчика технологии 2S1, Ероена Стюрмана, это прорыв в селекции: «Мы реализовали давнюю мечту селекционеров, создав сорт с пересаженной кожурой».

Исполнительный директор KeyGene Роэланд ван Хам отметил, что эта технология открывает перспективы для других растений, в частности фруктовых деревьев и ягод.

Получение патента на сорт подтверждает возможность коммерциализации таких гибридов. Это открывает путь к более быстрой селекции новых культур и устойчивому производству продуктов питания.

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