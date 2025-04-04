Европарламент поддержал эквивалентность семян некоторых культур из Украины — Finance.ua

Европарламент поддержал эквивалентность семян некоторых культур из Украины Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Европейский парламент проголосовал в поддержку решения о предоставлении в ЕС эквивалентности системе сертификации и семенам масличных культур и семенам свеклы, производимым в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Семенной ассоциации Украины.

Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге. За него проголосовали 411 евродепутатов, 191 — против, 13 — воздержались.

Следовательно, семена подсолнечника, масличного рапса, сои и свеклы получат доступ к рынкам ЕС.

Своим решением Европейский парламент внесет изменения в Решение Совета ЕС 2003/17/ЕС от 16 декабря 2002 года об эквивалентности полевых проверок, проведенных в третьих странах по производству семенных культур, и эквивалентности производства семян в третьих странах.

Законодательная инициатива [COM (2024)0052 — C9−0026/2024 — 2024/0027(COD) ] была общей для Молдовы и Украины. Она касается эквивалентности полевого инспектирования, проводимой в этих странах, в частности, в частности, семян кормовых культур в Республике Молдове, и относительно эквивалентности семян свеклы и семян масличных культур (три культуры), произведенных в Украине.

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