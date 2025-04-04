Замена Starlink уже в Украине: кто финансирует европейский проект — Finance.ua

Замена Starlink уже в Украине: кто финансирует европейский проект Сегодня 21:02

Замена Starlink уже в Украине: кто финансирует европейский проект

Берлин платит за доступ Украины к спутниковой интернет-сети, эксплуатируемой французской компанией Eutelsat. Европа ищет альтернативу проекту Starlink Илона Маска.

Об этом заявила генеральный директор Eutelsat Ева Бернеке в интервью Reuters

По ее словам, компания уже около года предоставляет услуги высокоскоростного спутникового Интернета в Украине через немецкого дистрибьютора. Она заявила, что проект финансируется правительством Германии, но отказалась комментировать его стоимость.

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Бернеке сообщила, что в Украине насчитывается менее тысячи терминалов Eutelsat. Это составляет лишь малую часть примерно от 50 тысяч терминалов Starlink, которые есть в Украине, но эта цифра возрастет.

Eutelsat рассчитывает относительно быстро доставить в Украину от 5 до 10 тысяч устройств, и это может произойти в течение нескольких недель.

Зависимость от Starlink вызывает озабоченность Европы

Более враждебное отношение президента США Дональда Трампа к Украине после его возвращения в Белый дом вызвало беспокойство в Европе относительно зависимости от Starlink.

Это часть ракетной компании SpaceX, принадлежащей технологическому миллиардеру Маску, близкому к Трампу. Starlink обеспечивает важнейшее интернет-подключение для Украины и ее военных в войне против россии.

Подразделение Eutelsat OneWeb является основным конкурентом Starlink в предоставлении высокоскоростного спутникового интернета через спутники на низкой околоземной орбите.

Они располагаются на более низких высотах, чем традиционные спутники, что позволяет им передавать данные очень эффективно, обеспечивая высокоскоростной Интернет для отдаленных населенных пунктов, морских судов и военных.

Ранее Eutelsat заявлял, что ведет переговоры с Европейским Союзом о предоставлении Украине дополнительного доступа в Интернет.

Бернеке заявила, что переговоры с Брюсселем по Украине проходят активно и преимущественно в рамках поддерживаемого ЕС консорциума, в который входит Eutelsat и который работает над долгосрочным спутниковым проектом, известным как IRIS2.

Она сказала, что у Eutelsat есть емкость, которую он может предложить Украине через свою сеть геостационарных спутников, которые находятся дальше от Земли и обычно предлагают более медленную скорость соединения. Она сказала, что эта сеть использует терминалы, которые стоят относительно недорого и хороши для использования потребителями или в качестве альтернативы.

Около половины из 50 тысяч терминалов Starlink, полученных Украиной, были поставлены польским правительством, которое заявило, что с 2022 года потратило около 84 млн долларов на терминалы и обслуживание Starlink. Недавно Украина получила еще пять тысяч терминалов. Правительство США и SpaceX также предоставили Украине доступ к Starlink.

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