Акции французского конкурента Starlink взлетели на 500% из-за Украины — Finance.ua
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Акции французского конкурента Starlink взлетели на 500% из-за Украины

Фондовый рынок
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Акции французского конкурента Starlink взлетели на 500% из-за Украины
Акции французского конкурента Starlink взлетели на 500% из-за Украины
Акции французского спутникового провайдера Eutelsat резко выросли на фоне опасений, что доступ Украины к Starlink может оказаться под угрозой.
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Как пишет Business Insider, акции Eutelsat на Парижской бирже выросли на 68% в понедельник, прежде чем подскочить еще на 123% на следующее утро. К среде на момент закрытия рынка акции выросли на 533% больше по сравнению с началом недели. С этим увеличением стоимость компании составляет 4,02 миллиарда долларов.
«Этот скачок произошел после того, как США приостановили помощь Украине в понедельник, что вызвало опасения по поводу сбоев в таких возможностях, как передовая американская противовоздушная оборона и доступ к интернету на поле боя», — пишет издание.
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Starlink, принадлежащий SpaceX Илона Маска, является жизненно важным интернет-провайдером для украинской армии, и потеря его услуг станет серьезным ударом для связи и работы украинских беспилотников.
Европейские лидеры заявляли, что они увеличивают расходы на оборону, одновременно повышая вероятность того, что они могут попытаться восполнить любые пробелы в доступе к интернету в Украине.
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Поскольку цена акций спутниковой компании выросла, ее представитель сообщил Reuters, что фирма обсуждает с Европейским Союзом, как она может способствовать доступу Украины в интернет. По его словам, компания «предлагает те же возможности, что и Starlink, в отношении покрытия» в Европе.
«Мы активно сотрудничаем с европейскими институтами и деловыми партнерами, чтобы предотвратить быстрое развертывание дополнительных пользовательских терминалов для критически важных миссий и инфраструктуры», — сказал представитель компании.
Пока неясно, находится ли доступ Украины к Starlink под угрозой. Ведь Илон Маск, близкий соратник президента Дональда Трампа, опроверг сообщение о том, что официальные лица США обсуждали отключение Украины от Starlink, если она отклонит соглашение с Вашингтоном о полезных ископаемых.
И если США частично оплачивают подписку Украины на Starlink, европейские страны также финансируют многие терминалы. К примеру, Польша, которая оплачивает около половины украинских терминалов Starlink, заявила, что продолжит их финансировать.
Сообщается, что Eutelsat также уже предоставляет некоторые спутниковые услуги украинскому правительству и институтам, но имеет менее 700 спутников, тогда как у Starlink их более 7000.
По материалам:
УНІАН
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