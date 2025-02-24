Немецкие акции и евро растут после победы Мерца на национальных выборах в ФРГ — Finance.ua

Немецкие акции и евро растут после победы Мерца на национальных выборах в ФРГ Сегодня 19:46 — Фондовый рынок

Европейские фондовые рынки в понедельник «были осторожны», но пока известно о росте немецких акций и евро на фоне результатов выборов в Германии. Зафиксирован рост сравнительного индекса Германии и акций оборонных компаний Hensoldt, Rheinmetall и Renk.

Европейские фондовые биржи осторожничали после выборов в Германии, результаты которых в целом соответствовали ожиданиям.

Немецкие акции выросли в понедельник, поскольку инвесторы приветствовали результаты выборов в Германии, которые позволили центристским партиям сформировать коалицию.

Сравнительный индекс Германии вырос на 0,4% благодаря производителям оружия. Акции оборонных компаний Hensoldt, Rheinmetall и Renk выросли с 1% до 2,8% после того, как немецкие консерваторы победили на национальных выборах, как и ожидалось.

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Евро вырос до месячного максимума в $1,0528, прежде чем опуститься на последней сделке на 0,22% выше до $1,0481.

В целом европейские акции выросли, в то время как фьючерсы на Уолл-стрит также немного выросли после резкой распродажи в США в пятницу.

Также сообщалось, что общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,1% по состоянию на 08:10 по Гринвичу, что было вызвано падением основных материалов из-за снижения цен на металлы.

УНН По материалам:

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