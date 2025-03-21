Польша потратила около $83 млн на Starlink для Украины — Finance.ua

Польша потратила около $83 млн на Starlink для Украины Сегодня 18:30

Польша потратила около $83 млн на Starlink для Украины

Польша потратила около 323 миллионов злотых (около 83 миллионов долларов) на приобретение 24 560 терминалов Starlink и оплату ежемесячной подписки для обеспечения интернет-связи в Украине.

Об этом сообщает Министерство цифровизации Польши.

Ранее в феврале министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский подтвердил, что Польша финансирует подписку на спутниковый интернет Starlink для Украины. Он подчеркнул, что не может представить, чтобы кто-то мог разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которого является Польша.

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Эти расходы стали предметом публичного спора между министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским и Илоном Маском. Сикорский отметил, что Польша тратит около 50 миллионов долларов ежегодно на финансирование Starlink для Украины и предупредил, что если Starlink окажется ненадежным поставщиком, Польша будет вынуждена искать альтернативы. Маск ответил, что не планирует отключать Starlink для Вооруженных Сил Украины.

В ответ на эти заявления госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал Сикорского, обвинив его в недобром отношении и выдумывании фактов. Рубио акцентировал, что без Starlink Украина давно проиграла бы войну, а россияне уже были бы на границе с Польшей.

В ответ на эти споры Маск подтвердил, что никогда не отключит Starlink, несмотря на разногласия по политике Украины.

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Альтернативы Starlink существуют, чаще всего в этом контексте называется франко-британская компания Eutelsat, часть которой принадлежит правительствам этих стран. Но ее услуги стоят дороже.

Ранее министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский сообщил, что страна приобретет еще пять тысяч терминалов Starlink для защиты интернета в Украине. Гавковский отметил, что Польша уже закупила около 30 тысяч терминалов Starlink, которые используются в Украине.

Он добавил, что новые терминалы обеспечат украинским военным и гражданским стабильный доступ к интернету.

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