ЕС ищет варианты замены Starlink для Украины — Finance.ua

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ЕС ищет варианты замены Starlink для Украины

Технологии&Авто
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ЕС ищет варианты замены Starlink для Украины
ЕС ищет варианты замены Starlink для Украины
Еврокомиссия рассматривает возможность предоставления Украине спутниковой связи на случай отключения Starlink. Среди потенциальных решений — использование системы Govsatcom и других коммерческих спутниковых сетей.
Об этом сообщает Politico.
Спутниковая связь критически важна, особенно во время войны. В прошлом году Украина заявила, что в стране работает 42 тысячи терминалов Starlink. Около половины финансируется Польшей.
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Представитель Европейской комиссии Томас Ренье заявил, что Киев уже «выразил заинтересованность» в использовании Govsatcom — специальной сети спутниковой связи, созданной странами ЕС. Также Украина может в будущем получить доступ к IRIS², новому проекту спутниковой связи Евросоюза, который должен заработать в 2030 году.
«Комиссия будет продолжать свои контакты с Украиной в этом плане», — сказал Ренье.
Депутат Европарламента от французского Renew Кристоф Грудлер в своем письме сообщил исполнительному органу ЕС, что он должен срочно «оценить все возможные альтернативные спутниковые решения, которые ЕС может предложить Украине» вместо Starlink.
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Грудлер также добавил, что ускорение развертывания Govsatcom в этом году путем пропуска процесса сертификации может сработать как временное решение, пока разрабатывается IRIS². Однако Ранье сказал, что система предлагает Киеву «предварительные государственные услуги», не уточняя, что это будет на практике.
Кроме того, рассматривается вариант использования спутников коммерческих операторов, таких как Eutelsat, Hispasat, SES или OneWeb, уже работающих на геостационарной орбите.
По материалам:
ua.news
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