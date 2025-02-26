В компании Starlink опровергли слухи о прекращении предоставления услуг Украине — Finance.ua

В компании Starlink опровергли слухи о прекращении предоставления услуг Украине
В компании Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, опровергли слухи о прекращении предоставления услуг доступа в интернет для Украины.
Об этом говорится в сообщении компании в соцсети Х.
«Starlink стремится предоставлять услуги в Украине. Любые слухи о противоположном категорически неправдивы», — отметили там.
Starlink is fully committed to providing service to Ukraine.— Starlink (@Starlink) February 24, 2025
Any rumors to the contrary are categorically false.
24 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров во время форума «Украина. Год 2025» заявил, что Украина разрабатывает альтернативные средства связи, чтобы не зависеть от систем Starlink. В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщал, что на 23 февраля никакой системной работы по блокированию Starlink в Украине нет.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что чиновники США, которые ведут переговоры, давят на Киев, требуя доступа к украинским полезным ископаемым. Как один из рычагов давления рассматривается возможность отключения Украины от Starlink.
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В частности, отмечалось, что продолжение доступа Украины к компании Starlink, принадлежащей SpaceX, было обсуждено во время встреч украинской и американской сторон после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.
Этот вопрос снова поднимался во время встречи между спецпредставителем США по Украине и росии Китом Келлогом и Зеленским.
Тогда министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что страна покупала терминалы Starlink для нужд Украины, оплачивает их работу и будет продолжать это делать.
Сам владелец Starlink Илон Маск тогда опроверг сообщение агентства Reuters и заявил, что оно лжет.
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