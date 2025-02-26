В компании Starlink опровергли слухи о прекращении предоставления услуг Украине — Finance.ua
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В компании Starlink опровергли слухи о прекращении предоставления услуг Украине

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В компании Starlink опровергли слухи о прекращении предоставления услуг Украине
В компании Starlink опровергли слухи о прекращении предоставления услуг Украине
В компании Starlink, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, опровергли слухи о прекращении предоставления услуг доступа в интернет для Украины.
Об этом говорится в сообщении компании в соцсети Х.
«Starlink стремится предоставлять услуги в Украине. Любые слухи о противоположном категорически неправдивы», — отметили там.
24 февраля министр обороны Украины Рустем Умеров во время форума «Украина. Год 2025» заявил, что Украина разрабатывает альтернативные средства связи, чтобы не зависеть от систем Starlink. В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщал, что на 23 февраля никакой системной работы по блокированию Starlink в Украине нет.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что чиновники США, которые ведут переговоры, давят на Киев, требуя доступа к украинским полезным ископаемым. Как один из рычагов давления рассматривается возможность отключения Украины от Starlink.
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В частности, отмечалось, что продолжение доступа Украины к компании Starlink, принадлежащей SpaceX, было обсуждено во время встреч украинской и американской сторон после того, как президент Украины Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.
Этот вопрос снова поднимался во время встречи между спецпредставителем США по Украине и росии Китом Келлогом и Зеленским.
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Тогда министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что страна покупала терминалы Starlink для нужд Украины, оплачивает их работу и будет продолжать это делать.
Сам владелец Starlink Илон Маск тогда опроверг сообщение агентства Reuters и заявил, что оно лжет.
По материалам:
suspilne.media
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