США не предупреждали об отключении «Старлинков», но Украина должна быть готова к этому — Зеленский Сегодня 10:46

США не предупреждали об отключении «Старлинков», но Украина должна быть готова к этому — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не поступали намеки на возможность отключения в Украине терминалов спутниковой интернет-системы Starlink Илона Маска, информация о чем появилась в медиа, но сообщил, что Украина готовится для возможности такого развития событий.

«Относительно Старлинков и т. д. : намеков не было. В медиа это видели. Должны быть готовы? Да. Соответствующие институты наши над этим работают», — сказал Зеленский на пресс-конференции в воскресенье в Киеве, отвечая на вопрос, говорил ли ему президент США Дональд Трамп или представители его команды на то, что США в какой-то момент могут прекратить помощь Украине, в частности, в аспекте разведданных и работы «Старлинков».

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Он отметил, что считает идею отключения Украины от «Старлинков» неправильной, потому что часть этих систем работает в больницах, детских садах, школах, университетах и ​​за этот сервис Украине оплачивают страны-партнеры, Польша и Германия.

«Мы платим за это, это не бесплатная помощь. Мы благодарны за эти технологии, но мы за них ежемесячно платим ренту. Поэтому будем считать, что пока нет таких рисков, и что это действительно только в медиапространстве», — сказал Зеленский.

Напомним, издание Reuters со ссылкой на источники сообщило , что американские дипломаты обсуждают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink, принадлежащей Илону Маску, если Киев откажется от предложенных условий. В частности, если украинская сторона не подпишет соглашение о полезных ископаемых.

В ЦПД ответили, что в Украине пока не планируют отключать спутниковый интернет Starlink, несмотря на новости об этом в западных СМИ. Кроме того, на фронте работают альтернативные источники.

Позже американский бизнесмен Илон Маск опроверг информацию о возможном отключении Starlink для Украины, назвав ее ложной.

Министр обороны Рустем Умеров заявил , что Украина имеет альтернативу системе спутникового интернета Starlink на случай, если система будет отключена для украинских военных.

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