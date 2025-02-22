Польша продолжит платить абонплату за работу Starlink в Украине — Finance.ua

Польша продолжит платить абонплату за работу Starlink в Украине Сегодня 19:25 — Казна и Политика

Польша продолжит платить абонплату за работу Starlink в Украине

Польша продолжит платить абонплату за работу терминалов спутниковой системы высокоскоростного доступа в интернет Starlink в Украине.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

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«Я не могу представить, чтобы кто-то мог решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которого является Польша», — добавил Гавковский.

Напомним, как пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, американские переговорщики давят на Киев для подписания соглашения о полезных ископаемых, угрожая возможным отключением Украины от системы спутниковой связи Starlink.

Украина с начала полномасштабного вторжения использует Starlink для критически важной связи на фронте, объектах критической инфраструктуры, а также обеспечения нужд гражданского населения.

На новость отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, существуют альтернативные технологии к Starlink, работающие на фронте.

Дональд Трамп считает , что Соединенные Штаты предоставили Украине огромную материальную помощь, за которую должны получить компенсацию. Он заявляет о 350 млрд долларов.

В предложенном соглашении о полезных ископаемых речь была прежде всего о графите, уране, титане и литие, которые являются сверхважными компонентами в аккумуляторах. Без них современный мир просто не может существовать. И в будущем они будут играть еще большую роль в технике и электронике.

Дзеркало Тижня По материалам:

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