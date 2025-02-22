Польша продолжит платить абонплату за работу Starlink в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша продолжит платить абонплату за работу Starlink в Украине

Казна и Политика
0
Польша продолжит платить абонплату за работу Starlink в Украине
Польша продолжит платить абонплату за работу Starlink в Украине
Польша продолжит платить абонплату за работу терминалов спутниковой системы высокоскоростного доступа в интернет Starlink в Украине.
Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.
Читайте также
«Я не могу представить, чтобы кто-то мог решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которого является Польша», — добавил Гавковский.
Напомним, как пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, американские переговорщики давят на Киев для подписания соглашения о полезных ископаемых, угрожая возможным отключением Украины от системы спутниковой связи Starlink.
Украина с начала полномасштабного вторжения использует Starlink для критически важной связи на фронте, объектах критической инфраструктуры, а также обеспечения нужд гражданского населения.
Читайте также
На новость отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, существуют альтернативные технологии к Starlink, работающие на фронте.
Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты предоставили Украине огромную материальную помощь, за которую должны получить компенсацию. Он заявляет о 350 млрд долларов.
В предложенном соглашении о полезных ископаемых речь была прежде всего о графите, уране, титане и литие, которые являются сверхважными компонентами в аккумуляторах. Без них современный мир просто не может существовать. И в будущем они будут играть еще большую роль в технике и электронике.

Сделка Трампа по недрам Украины: стоит ли над этим думать?

По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.