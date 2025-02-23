Маск утверждает, что Starlink для Украины не будет отключен — Finance.ua

Маск утверждает, что Starlink для Украины не будет отключен
Американский бизнесмен Илон Маск опроверг информацию о возможном отключении Starlink для Украины, назвав ее ложной.
Соответствующий пост бизнесмен опубликовал в соцсети Х.
Основатель SpaceX отреагировал на сообщение агентства Reuters, утверждавшее, что Вашингтон может прекратить доступ Киева к спутниковому интернету в случае отказа подписать соглашение о редкоземельных металлах.
В соцсети Х Маск заявил, что данная информация не соответствует действительности.
«Это неправда. Reuters распространяет фейки, уступая в этом только AP как наследникам новостной дезинформации», — говорится в сообщении Маска.
Кроме того, Маск опубликовал изображение, где на логотипе Reuters выделено слово «ложь».
Что говорят в Украине
На новость об отключении Starlink для Украины отреагировал руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, существуют альтернативные технологии к Starlink, работающие на фронте.
«Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить „пропало все“. Во-первых, не отключают. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», — подчеркнул глава ЦПИ.
Также вице-премьер-министр — министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что страна продолжит платить абонплату за работу терминалов спутниковой системы высокоскоростного доступа к интернету Starlink в Украине.
«Я не могу представить, чтобы кто-то мог решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которого является Польша», — добавил Гавковский.
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