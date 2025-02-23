Маск утверждает, что Starlink для Украины не будет отключен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Маск утверждает, что Starlink для Украины не будет отключен

Казна и Политика
12
Маск утверждает, что Starlink для Украины не будет отключен
Маск утверждает, что Starlink для Украины не будет отключен
Американский бизнесмен Илон Маск опроверг информацию о возможном отключении Starlink для Украины, назвав ее ложной.
Соответствующий пост бизнесмен опубликовал в соцсети Х.
Читайте также
Основатель SpaceX отреагировал на сообщение агентства Reuters, утверждавшее, что Вашингтон может прекратить доступ Киева к спутниковому интернету в случае отказа подписать соглашение о редкоземельных металлах.
В соцсети Х Маск заявил, что данная информация не соответствует действительности.
«Это неправда. Reuters распространяет фейки, уступая в этом только AP как наследникам новостной дезинформации», — говорится в сообщении Маска.
Читайте также
Кроме того, Маск опубликовал изображение, где на логотипе Reuters выделено слово «ложь».

Что говорят в Украине

На новость об отключении Starlink для Украины отреагировал руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, существуют альтернативные технологии к Starlink, работающие на фронте.
«Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить „пропало все“. Во-первых, не отключают. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают», — подчеркнул глава ЦПИ.
Читайте также
Также вице-премьер-министр — министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что страна продолжит платить абонплату за работу терминалов спутниковой системы высокоскоростного доступа к интернету Starlink в Украине.
«Я не могу представить, чтобы кто-то мог решить разорвать бизнес-контракт на коммерческую услугу, стороной которого является Польша», — добавил Гавковский.
По материалам:
Слово і Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.