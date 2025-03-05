Конкурент Starlink ведет переговоры о расширении услуг в Украине — СМИ Сегодня 16:32

Конкурент Starlink ведет переговоры о расширении услуг в Украине — СМИ

Французско-британская группа Eutelsat ведет переговоры с Европейским Союзом о предоставлении дополнительной спутниковой связи в Украине, чтобы ее спутники OneWeb в перспективе заменили Starlink Илона Маска.

«Мы обмениваемся с ЕС мнениями о том, как мы можем внести свой вклад в усиление Украины», — сказал представитель компании. Он добавил, что у Eutelsat есть оборудование, которое можно «быстро развернуть в Украине для подключения важнейших миссий и инфраструктуры».

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Eutelsat заявила, что переговоры с европейскими правительствами были сосредоточены на использовании комбинации ее спутниковых групп — OneWeb на высоте около 1200 км над землей и спутников Geo на высоте 35 000 км — для укрепления спутниковой связи в Украине и регионе Черного моря. Оба способны обеспечить связь для украинских дронов.

В компании отметили, что сроки развертывания дополнительных терминалов зависят от решений о закупках, принимаемых европейскими государствами-членами, и необходимой координации инфраструктуры.

Сообщается, что акции Eutelsat 4 марта выросли более чем на 60% после роста на 68% днем ​​ранее. Инвесторы, в частности, ожидают, что OneWeb потенциально может заменить Starlink Илона Маска в Украине.

Слово і Діло По материалам:

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