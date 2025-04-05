В Google Maps появились ИИ-инструменты для планирования путешествий — Finance.ua

В Google Maps появились ИИ-инструменты для планирования путешествий
Google запустила новую функцию для пользователей iOS, позволяющую добавлять скриншоты по планированию путешествий в Google Maps. Инструмент сканирует текст на изображениях, чтобы определить названия мест и пометить их на карте.
Об этом пишет Ars Technica.
Как ИИ создает планы путешествий в Google Maps
Искусственный интеллект теперь может создавать детальные планы поездок с маршрутами, фотографиями и рекомендациями.
Эта функция доступна в AI Overviews для пользователей в США на английском языке. Данные легко экспортируются в Google Docs или Gmail.
Какие функции имеют Google Maps для планирования путешествий
Google также расширила функцию уведомлений о ценах на рейсы и добавила в нее отели.
Теперь пользователи могут получать электронные письма, если цены на выбранные отели снижаются. Функция доступна по всему миру на мобильных и десктопных браузерах.
Инструмент Google Lens, позволяющий задавать вопросы с помощью камеры, получил расширенную поддержку языков.
Кроме английского, Google Lens теперь понимает хинди, индонезийский, японский, корейский, португальский и испанский.
Новая функция ИИ-планирования путешествий уже доступна для смартфонов на iOS и в скором времени появится у пользователей Android.
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