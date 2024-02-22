Иностранцы смогут служить в Нацгвардии: указ президента — Finance.ua

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Иностранцы смогут служить в Нацгвардии: указ президента

Казна и Политика
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Иностранцы смогут служить в Нацгвардии: указ президента
Иностранцы смогут служить в Нацгвардии: указ президента
Иностранцам и лицам без гражданства разрешили служить в рядах Национальной гвардии Украины.
Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Кто из иностранцев может служить в рядах Нацгвардии

Как отмечается в документе, иностранцы, отвечающие требованиям прохождения военной службы, могут быть добровольно приняты в Нацгвардию Украины.
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«Иностранцы, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, ранее не судимы и отвечают требованиям прохождения военной службы, определенным Законом Украины „О воинской обязанности и военной службе“, могут быть приняты в добровольном порядке (по контракту) на военную службу в Национальная гвардия Украины», — указано на сайте Президента.

Как проходит отбор

Иностранцы, изъявившие желание проходить военную службу по контракту, обращаются в ТЦК по месту их проживания или непосредственно в воинскую часть Нацгвардии, в которой хотят проходить военную службу по контракту.
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Проводится проверка сведений о законности пересечения иностранцами государственной границы во время въезда в Украину, законности пребывания их на территории Украины, наличия паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его специальный статус, сведений об отсутствии судимости, достоверности других сведений, предоставленных ими.
При отборе иностранцев на должности учитывается их опыт прохождения военной службы, специальность и образование. Если же у человека нет такого, то его отправляют на предварительную подготовку на специальных курсах.
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Иностранцы, которые принимаются на военную службу, проходят обязательное медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией в учреждении здравоохранения Министерства внутренних дел Украины, профессионально-психологический отбор и сдают определенные МВД нормативы по физической подготовке.
Женщины из числа иностранцев могут быть приняты на военную службу по контракту при наличии вакантных военных должностей, которые могут быть замещены военнослужащими-женщинами.

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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