Информацию об отключении света в Украине будут обновлять каждые 30 минут — решение НКРЭКУ — Finance.ua
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Информацию об отключении света в Украине будут обновлять каждые 30 минут — решение НКРЭКУ

Энергетика
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Информацию об отключении света в Украине будут обновлять каждые 30 минут — решение НКРЭКУ
Информацию об отключении света в Украине будут обновлять каждые 30 минут — решение НКРЭКУ
Украинские облэнерго обязали обновлять информацию об отключении электроэнергии каждые 30 минут.
Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщает Энергореформа.
«НКРЭКУ обязала операторов систем распределения (ОСР, облэнерго) обновлять в получасовом режиме на своих официальных веб-сайтах информацию о перерывах в электроснабжении потребителей с указанием населенных пунктов, улиц, домов, корпусов и характера самих перерывов», — говорится в сообщении.

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В частности, ОСР должны указывать названия перерывов в энергоснабжении — плановый, аварийный, применение графиков ограничения потребителей.
«Ко мне лично тоже обращались ОСР, чтобы мы дали возможность открыть им эту информацию. Это предоставит серьезную информационную поддержку потребителям», — заявил на заседании глава НКРЭКУ Константин Ущаповский.
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Документ вступает в силу со дня, следующего за днем обнародования на официальном веб-сайте регулятора.
«Это решение было принято по обращению самих лицензиатов (ОСР). Они отмечают, что очень большая нагрузка на call-центры, поскольку потребители не понимают, что происходит, и начинают искать любые связи с компаниями», — отметил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

Справка Finance.ua:

  • оператор системы распределения «ДТЭК Киевские электросети» добавил в график стабилизационных отключений адреса клиентов-юрлиц;
  • в течение осенне-зимнего периода ситуация с отключениями света в Украине будет сложной, а в некоторых регионах аварийных и плановых отключений может быть больше;
  • украинские власти рассматривают все, «в том числе и наиболее пессимистические сценарии» развития ситуации на фоне обстрелов россией критической инфраструктуры в Украине

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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