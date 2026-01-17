Инфляция в декабре замедлилась до 8%: как изменились цены Сегодня 10:17 — Казна и Политика

Инфляция в декабре замедлилась до 8%: как изменились цены

По данным Государственной службы статистики, в декабре потребительские цены в Украине почти не изменились по сравнению с ноябрем — рост составил всего 0,2%. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8%.

Об этом пишет Центр экономической стратегии.

Как изменились цены

Отмечается, что эти показатели значительно ниже прогнозов аналитиков и Национального банка.

«Медианный прогноз неправительственных аналитиков говорил о потребительской инфляции 8,8% на конец 2025 года. НБУ же вообще ожидал 9,2%», — говорится в сообщении.

В ЦЭС отмечают, что замедление инфляции произошло в первую очередь благодаря продуктам питания.

В частности, цены на категорию «продукты и напитки» не выросли по сравнению с ноябрем (+0%) — все предыдущие годы полномасштабной войны в декабре они росли на 1−2%.

Что подорожало

По данным Госстата, стоимость яиц, продуктов переработки зерновых, рыбы и продуктов из рыбы, хлеба, подсолнечного масла, сала, овощей, говядины и молока выросла на 5,6−0,7%.

В то же время, цены на фрукты, сахар, мясо птицы, свинину, рис, кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, масло снизились на 4,1−0,2%.

Также на 1% выросли цены на алкогольные напитки и табачные изделия из-за подорожания табачных изделий на 1,9%.

Кроме того, на 0,7% выросли цены на транспорт. Это связано с подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,3% и топлива и смазочных масел на 1,1%.

Одежда и обувь подешевели на 3,9%, в том числе обувь — на 4,4%, одежда — на 3,6%.

Комментарий Нацбанка

Finance.ua уже писал , что фактическая инфляция в декабре 2025 года была ниже прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за октябрь 2025 года, прежде всего благодаря дальнейшему отражению эффектов более высоких урожаев.

Базовая инфляция также была ниже, чем ожидалось, за счет более быстрого замедления удорожания непродовольственных товаров и услуг на фоне ослабления давления со стороны рынка труда и устойчивой ситуации на валютном рынке.

