Индекс деловой активности бизнеса: в каком состоянии сейчас

Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в декабре возобновился после нулевого значения в ноябре и вырос до 0,03, вернувшись к уровню октября.

Об этом свидетельствуют результаты 44-го ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), проведенного с 18 по 31 декабря среди 485 предприятий.

Где улучшение

Показатель улучшился во всех категориях предприятий, хотя для микробизнеса он продолжает оставаться отрицательным.

Но всеобщее восстановление остается хрупким. Краткосрочные улучшения текущих показателей не трансформируются в стабильные ожидания из-за роста долгосрочной неопределенности.

Загруженность производственных мощностей несколько возросла по сравнению с довоенным периодом.

Доля предприятий, работающих с загрузкой 75−99%, увеличилась на 3 п.п. — до 60%.

Доля компаний с загрузкой 50−74% сократилась до 19%, в то время как только 5% предприятий работают на полную мощность.

Агрегированный показатель перспектив промышленности в декабре незначительно снизился до 0,07 с 0,08 в ноябре из-за ухудшения производственных ожиданий и увеличения запасов готовой продукции.

В краткосрочной перспективе уровень неопределенности существенно не изменился, а для экспорта даже несколько снизился. В шестимесячном горизонте наблюдается различие оценок: неопределенность по финансово-экономической ситуации на предприятиях уменьшилась, тогда как по общеэкономической среде в стране — возросла до 32,2%.

В декабре 2025 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 49.2 по сравнению с 49.4 в ноябре 2025 года, но был существенно выше уровня декабря 2024 года (45.9) и в целом имел наивысшее значение в декабре за все годы с начала опросов.

Ранее говорилось , что украинский рынок труда последние 13 лет живет в режиме постоянной турбулентности. Каждый новый период приносит бизнесу свои вызовы — политические, экономические, социальные. Однако украинские компании еще раз доказывают, что они умеют адаптироваться.

Работодатели научились быстро переориентировать стратегии, просчитывать несколько сценариев наперед и сохранять жизнестойкость даже в самые сложные времена. Именно поэтому в конце 2025 года, несмотря на войну и глубокую экономическую неопределенность, большинство компаний говорят не о выживании, а о развитии.

