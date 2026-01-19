0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индекс деловой активности бизнеса: в каком состоянии сейчас

Казна и Политика
27
Индекс деловой активности бизнеса: в каком состоянии сейчас
Индекс деловой активности бизнеса: в каком состоянии сейчас
Индекс возобновления деловой активности (ИВДА) в декабре возобновился после нулевого значения в ноябре и вырос до 0,03, вернувшись к уровню октября.
Об этом свидетельствуют результаты 44-го ежемесячного опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), проведенного с 18 по 31 декабря среди 485 предприятий.

Где улучшение

Показатель улучшился во всех категориях предприятий, хотя для микробизнеса он продолжает оставаться отрицательным.
Но всеобщее восстановление остается хрупким. Краткосрочные улучшения текущих показателей не трансформируются в стабильные ожидания из-за роста долгосрочной неопределенности.
Индекс деловой активности бизнеса: в каком состоянии сейчас
Загруженность производственных мощностей несколько возросла по сравнению с довоенным периодом.
  • Доля предприятий, работающих с загрузкой 75−99%, увеличилась на 3 п.п. — до 60%.
  • Доля компаний с загрузкой 50−74% сократилась до 19%, в то время как только 5% предприятий работают на полную мощность.
Агрегированный показатель перспектив промышленности в декабре незначительно снизился до 0,07 с 0,08 в ноябре из-за ухудшения производственных ожиданий и увеличения запасов готовой продукции.
Читайте также
В краткосрочной перспективе уровень неопределенности существенно не изменился, а для экспорта даже несколько снизился. В шестимесячном горизонте наблюдается различие оценок: неопределенность по финансово-экономической ситуации на предприятиях уменьшилась, тогда как по общеэкономической среде в стране — возросла до 32,2%.
Ранее Finance.ua писал, что бизнес в декабре сохранил сдержанные оценки результатов текущей экономической деятельности.
В декабре 2025 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 49.2 по сравнению с 49.4 в ноябре 2025 года, но был существенно выше уровня декабря 2024 года (45.9) и в целом имел наивысшее значение в декабре за все годы с начала опросов.
Ранее говорилось, что украинский рынок труда последние 13 лет живет в режиме постоянной турбулентности. Каждый новый период приносит бизнесу свои вызовы — политические, экономические, социальные. Однако украинские компании еще раз доказывают, что они умеют адаптироваться.
Работодатели научились быстро переориентировать стратегии, просчитывать несколько сценариев наперед и сохранять жизнестойкость даже в самые сложные времена. Именно поэтому в конце 2025 года, несмотря на войну и глубокую экономическую неопределенность, большинство компаний говорят не о выживании, а о развитии.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems