IKEA создает платформу для продажи подержанной мебели, стремясь опередить eBay — Finance.ua

IKEA создает платформу для продажи подержанной мебели, стремясь опередить eBay Сегодня 13:32 — Фондовый рынок

IKEA создает платформу для продажи подержанной мебели, стремясь опередить eBay

IKEA объявила о запуске новой платформы для продажи б/у мебели, которая будет конкурентом таким компаниям, как eBay, Craigslist и Gumtree. Платформа под названием IKEA Preowned позволит клиентам продавать и покупать подержанную мебель напрямую друг у друга.

Об этом сообщает FT.

Генеральный директор Ingka Эспер Бродин объявил, что новый сервис IKEA Preowned будет сначала тестироваться до конца года в Мадриде и Осло, с планами дальнейшего расширения на мировой рынок.

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На платформе пользователи смогут вводить информацию о своей подержанной мебели, загружать фотографии и устанавливать цену. Искусственный интеллект IKEA будет обрабатывать данные, добавляя рекламные изображения и характеристики товаров.

В то же время, покупатели будут иметь возможность забрать мебель непосредственно у продавцов, которые, в свою очередь, могут получить деньги или ваучер на 15% скидки на новые покупки в IKEA.

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Бродин обратил внимание, что существующие платформы, такие как eBay, доминируют на рынке. IKEA намерена предложить клиентам новую альтернативу для продажи и покупки подержанной мебели. На начальных этапах на платформе будут доступны как крупные предметы (например, диваны до 600 евро и шкафы за 450 евро), так и более мелкие (например, держатель для туалетного рулона за 4 евро).

Размещение объявлений на IKEA Preowned будет бесплатным, хотя в будущем компания может ввести небольшую плату. IKEA надеется, что новая платформа поможет ей восстановить связь с клиентами и поддержать экологические инициативы компании, в частности, стать «циркулярным и климатически положительным» к 2030 году.

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Отмечается, что ранее IKEA тестировала продажу новой мебели на сторонних платформах, но это первый проект компании в сфере подержанной мебели. Пандемия Covid-19 ускорила переход компании к онлайн-продажам, которые планировались на три года, но реализованы за шесть недель. Бродин отметил, что цифровая трансформация стала решающей для выживания IKEA и теперь компания стремится сделать свою новую платформу важной частью бизнеса.

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