IKEA будет развивать виртуальный дизайн на основе искусственного интеллекта — Finance.ua

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IKEA будет развивать виртуальный дизайн на основе искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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IKEA будет развивать виртуальный дизайн на основе искусственного интеллекта
IKEA будет развивать виртуальный дизайн на основе искусственного интеллекта
Компания IKEA обучает сотрудников колл-центра, чтобы они стали консультантами по дизайну интерьера, поскольку шведский мебельный гигант стремится предлагать больше услуг и передавать запросы клиентов боту с искусственным интеллектом под названием Billie.
Об этом сообщает Reuters.
В апреле IKEA расширила свои услуги по дизайну интерьера на Великобританию и Соединенные Штаты.
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Так, в Великобритании клиенты платят 25 фунтов стерлингов ($31,44) за 45−60-минутный видеозвонок с консультациями по дизайну интерьера или могут заплатить 125 фунтов стерлингов за три консультации по дизайну рабочего пространства, план помещения и 3D-визуализацию.
С 2021 года 8500 работников колл-центра прошли обучение по дизайну интерьера, тогда как бот на основе искусственного интеллекта Billie обработал 47% запросов клиентов к колл-центрам за последние два года.
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В 2022 финансовом году IKEA получила 1,3 миллиарда евро (1,40 миллиарда долларов) дохода от продаж продуктов и услуг с помощью телефона или видеозаписи через дистанционный канал дизайна интерьера Ingka — 3,3% от общей суммы. В настоящее время компания планирует увеличить эту долю до 10% к 2028 году.
Для сравнения, онлайн-продажи товаров через принадлежащий Ingka веб-сайт IKEA составили около 9,9 миллиардов евро, или 25% от общего объема продаж.
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Инвестиции IKEA в цифровые услуги и дизайн на основе искусственного интеллекта в Соединенных Штатах будут составлять 2 миллиарда евро.
Издание напоминает, что компания по продаже мебели Wayfair в прошлом месяце запустила «Digital Design Studio» — киоск в магазине, где покупатели могут экспериментировать со стилями мебели и получить макет цифровой визуализации комнаты.
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«Неудивительно, что IKEA сейчас сосредотачивается на виртуальных каналах продаж — если что-то и удивляет, то лишь то, что это произошло позже, чем могло быть», — сказала Джоселин Полли, юрист по технологиям и сопредседатель группы розничной торговли в Gowling WLG в Лондоне.
По ее словам, эти виртуальные услуги требуют значительных инвестиций, чтобы обеспечить точное отображение цвета, текстуры и размеров предметов и минимизировать возврат.

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По материалам:
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