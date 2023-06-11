Instagram разрабатывает собственного чат-бота с искусственным интеллектом — Finance.ua

Instagram разрабатывает собственного чат-бота с искусственным интеллектом
В Instagram в скором времени может запустить ИИ-бота, пишет Engadget со ссылкой на инженера Алессандро Палуцци.
Он утверждает, что у платформы есть ИИ-помощник в разработке.
Инженер поделился скриншотами, согласно которым чат-бот сможет отвечать на вопросы и давать советы.
Чат-бот может помочь тем, кому тяжело писать сообщения.
Также, вероятно, можно будет подключить чат-бот к разговору, который вы ведете с кем-то, вспомнив о нем.
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Пока не известно точно, когда Instagram развернет эту функцию. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил в феврале, что у компании есть команда, работающая над «персонажами AI» для Instagram, Messenger и WhatsApp.
Палуцци ранее обнаружил доказательства платной системы верификации в Instagram всего за несколько недель до того, как Meta объявила об этом.
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