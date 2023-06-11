Instagram разрабатывает собственного чат-бота с искусственным интеллектом — Finance.ua

Instagram разрабатывает собственного чат-бота с искусственным интеллектом 11.06.2023, 00:54 — Технологии&Авто

Instagram разрабатывает собственного чат-бота с искусственным интеллектом

В Instagram в скором времени может запустить ИИ-бота, пишет Engadget со ссылкой на инженера Алессандро Палуцци.

Он утверждает, что у платформы есть ИИ-помощник в разработке.

Инженер поделился скриншотами, согласно которым чат-бот сможет отвечать на вопросы и давать советы.

Чат-бот может помочь тем, кому тяжело писать сообщения.

Также, вероятно, можно будет подключить чат-бот к разговору, который вы ведете с кем-то, вспомнив о нем.

Читайте также Конкурент Twitter. Instagram готовит новую соцсеть

Пока не известно точно, когда Instagram развернет эту функцию. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил в феврале, что у компании есть команда, работающая над «персонажами AI» для Instagram, Messenger и WhatsApp.

Палуцци ранее обнаружил доказательства платной системы верификации в Instagram всего за несколько недель до того, как Meta объявила об этом.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.