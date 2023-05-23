Конкурент Twitter. Instagram готовит новую соцсеть — Finance.ua

Конкурент Twitter. Instagram готовит новую соцсеть 23.05.2023, 01:27 — Технологии&Авто

Instagram планирует выпустить текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter. Компания может представить его уже в июне.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, компания тестирует проект со знаменитостями и влиятельными лицами. Приложение было тайно доступно для избранных людей в течение нескольких месяцев.

Преподаватель социального маркетинга и маркетинга влияния на UCLA Лия Хаберман опубликовала снимок экрана раннего описания приложения. По ее словам, приложение будет отдельным от Instagram, но позволит людям подключать учетные записи.

«Исторически мы знаем, что Meta любит пробовать и воспроизводить функции других приложений и инструментов сторонних разработчиков на основе того, что они считают популярным среди своих пользователей», — отметила Хаберман.

Она добавила, что владелец Twitter Илон Маск говорил о превращении Twitter в «приложение для всего» со многими функциями, кроме информационных публикаций.

«Исходя из опыта заимствования Meta из других платформ, гораздо более вероятно, что они добьются этого первыми, консолидируя весь этот опыт, который они создают», — сказала Лия Хаберман.

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