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IKEA возвращается в Украину — СМИ

Фондовый рынок
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IKEA возвращается в Украину — СМИ
IKEA возвращается в Украину — СМИ
Центральный офис IKEA принял решение о возвращении в Украину.
Об этом сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на источники.
По данным издания, решение о возобновлении работы шведское руководство IKEA приняло в мае. Forbes Ukraine ссылается на четыре источника, среди них — два топ-менеджера торговых центров и два консультанта по коммерческой недвижимости.
Одним из главных факторов для шведского ритейлера стало успешное возобновление работы H&M и магазинов Inditex — Zara и Bershka.
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«Важным сигналом для головного офиса ИКЕА стало возвращение и успех H&M, также они внимательно следили за возобновлением работы Inditex», — заявил источник в международной девелоперской компании.
Как сообщили в комментарии Экономической правде два источника на рынке, сейчас проходят технические подготовительные работы: снимают вывески с фасада на ремонт, обновляют крепления и т. д. Дата начала работы пока неизвестна.

Справка Finance.ua

  • в марте в МИД Украины подтвердили, что самые популярные модные бренды, такие как Zara, Massimo Dutti и Bershka, возобновляют свою деятельность в Украине после временного закрытия из-за российского вторжения, что является еще одним шагом в возвращении крупных международных компаний в страну;
  • в ноябре 2023 года сообщалось о том, что МИД Украины ведет активную работу по возвращению IKEA в Украину.
По материалам:
Forbes.ua
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