ИИ-стартап Figure привлек $70 млн на создание роботов-гуманоидов — Finance.ua
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ИИ-стартап Figure привлек $70 млн на создание роботов-гуманоидов

Фондовый рынок
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ИИ-стартап Figure привлек $70 млн на создание роботов-гуманоидов
ИИ-стартап Figure привлек $70 млн на создание роботов-гуманоидов
Стартап Figure, желающий создавать роботов-гуманоидов общего назначения, привлек $70 млн от инвесторов во главе с Parkway Venture Capital в ходе первого раунда финансирования.
Об этом пишет Reuters.
Новое финансирование будет использовано для ускорения разработки и производства первого автономного гуманоида компании, запуск которого планируется в ближайшие несколько месяцев.
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Оценка компании не разглашается, но источник, близкий к фирме, оценил ее более чем в $400 млн.
Бретт Адкок, основатель и исполнительный директор Figure, лично вложил $20 млн, другими инвесторами являются Aliya Capital и Bold Ventures.
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Основанная в Саннивейле, штат Калифорния, компания Figure разрабатывает роботов-гуманоидов общего назначения, которые могут работать в разных условиях и выполнять множество задач в разных секторах — от складов до розничной торговли. Компания сообщила, что ведет переговоры с ритейлерами по возможностям коммерциализации.
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«Мы считаем, что у гуманоидных роботов общего назначения потенциал гораздо больше, чем у одноцелевых роботов, — сказал Адкок. — Внедрение в рабочую силу может помочь решить проблему ее нехватки».
Напомним, ранее стартап Figure, начатый в прошлом году, официально представил своего робота под названием Figure 01. Figure 01 весит 60 кг, его высота составляет 168 см, скорость движения — 3.6 км/ч.

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По материалам:
Forbes.ua
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