Робот-гуманоид Tesla Bot получил обновление и стал еще больше похож на человека (видео) — Finance.ua

Робот-гуманоид Tesla Bot получил обновление и стал еще больше похож на человека (видео) Сегодня 03:39 — Технологии&Авто

Робот-гуманоид Tesla Bot получил обновление и стал еще больше похож на человека (видео)

Tesla отчиталась об успехах в работе над своим роботом Optimus, известным также как Tesla Bot.

Об этом сообщает The Verge

Новое видео было представлено Илоном Маском во время собрания акционеров, причем Маск утверждает, что команда смонтировала его только накануне вечером.

В ролике можно увидеть значительный прогресс. Optimus стали гораздо больше похожи на людей. Они передвигаются на двух ногах без вспомогательных конструкций и посторонней помощи — то есть просто ходят как человек.

А еще научились распознавать обстановку вокруг себя и находящиеся рядом предметы перекладывать их с места на место. Робот может подбирать вещи руками, регулировать силу давления и движения в зависимости от того, что именно лежит перед ним.

Также показан процесс распознавания и запоминания окружающей среды и обучения ИИ на основе отслеживаемых движений человека.

Робот Tesla, спроектированный как человекообразный, впервые представлен в прошлом году на мероприятии компании AI Day. К тому времени Tesla могла показать только деконструированную версию бота, который едва мог двигаться вперед, не говоря уже о ручном труде на сцене. Была также показана версия, больше похожая на серийную модель, но ее удерживала специальная подставка. Эта машина могла только махать рукой зрителям. Сейчас Tesla показывает роботов, более похожих на ту модель, но передвигающихся самостоятельно, хоть и чуть медленнее.

Телеканал 24 По материалам:

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