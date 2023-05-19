Представлен первый в мире человекоподобный робот, который мыслит с помощью ИИ (видео) — Finance.ua
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Представлен первый в мире человекоподобный робот, который мыслит с помощью ИИ (видео)

Технологии&Авто
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Представлен первый в мире человекоподобный робот, который мыслит с помощью ИИ (видео)
Представлен первый в мире человекоподобный робот, который мыслит с помощью ИИ (видео)
Канадская технологическая компания Sanctuary AI представила человекоподобного робота Phoenix. Проект направлен на создание первого в мире гуманоида универсального назначения, которым будет руководить искусственный интеллект.
Обучение Phoenix проводится посредством системы телеприсутствия. Оператор надевает гарнитуру виртуальной реальности, подключается к установке для захвата движения, «видя» и «чувствуя» то же, что и робот. Машина повторяет движения оператора, а платформа искусственного интеллекта наблюдает, анализирует обратную связь и обучается. В общей сложности программа охватывает 110 задач, связанных со сбором, очисткой, маркировкой, упаковкой и сборкой продукции.
Рост Phoenix составляет 170 см, весит робот 70 кг. Гуманоид поднимает до 25 кг груза, его руки располагают 20 степенями свободы и обладают тактильной обратной связью. Программная платформа Phoenix Carbon содержит большие речевые модели, таким образом Phoenix может воспринимать команды на естественном человеческом языке.
«Мы разработали Phoenix как наиболее оснащенного сенсорами и физически способного гуманоида из всех когда-либо созданных. Мы стремимся дать возможность ИИ Carbon выполнять более широкий спектр рабочих задач. Мы видим будущее, в котором работы общего назначения будут такими же распространёнными, как и автомобили. Они будут помогать людям выполнять необходимую работу в тех случаях, когда для этого просто не хватает рабочей силы», — заявила соучредитель и генеральный директор Sanctuary AI Роуз Джорди.
Представлен первый в мире человекоподобный робот, который мыслит с помощью ИИ (видео)
Phoenix использует комплексную когнитивную архитектуру и программную платформу, специально разработанную для человекоподобных роботов универсального назначения. Передовая система легко интегрирует современные технологии ИИ для эффективного перевода естественного языка и его трансформации в команды. Это позволяет гуманоиду «мыслить и действовать подобно человеку».
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Phoenix пока не может ходить на своих двух ногах. В период обучения команда из Sanctuary AI установила гуманоида на колесную платформу. Компания намерена лицензировать алгоритм хождения у стороннего разработчика или взять за основу проект с открытым кодом. Пока Phoenix передвигается со скоростью до 4,8 км/ч на колесиках.
По материалам:
noworries
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