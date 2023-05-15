Европарламент принял AI Act – первые в мире правила для искусственного интеллекта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европарламент принял AI Act – первые в мире правила для искусственного интеллекта

Технологии&Авто
1
Европарламент принял AI Act – первые в мире правила для искусственного интеллекта
Европарламент принял AI Act – первые в мире правила для искусственного интеллекта, www.foxnews.com
Европарламент принял закон под названием AI Act, который устанавливает правила и требования для разработчиков моделей искусственного интеллекта. Документ призван обеспечить безопасность, прозрачность, экологичность и этичность использования ИИ в Европе.
Правила устанавливают риск-ориентированный подход к ИИ и формулируют обязательства для разработчиков и пользователей ИИ в зависимости от уровня риска, который он может создавать. Системы И И с неприемлемым уровнем риска безопасности людей будут строго запрещены. В эту группу войдут, например, системы, использующие подсознательные или целенаправленные манипулятивные методы, эксплуатирующие уязвимости людей или используемые для социальной оценки (классификация людей на основе их поведения, социально-экономического статуса, личных характеристик).
Читайте также
Парламент также уточнил список практик, запрещенных для искусственного интеллекта. В него вошли:
  • удаленная биометрическая идентификация, в том числе в общественных местах в реальном времени, с исключением для правоохранительных органов и только после судебного разрешения;
  • биометрическая категоризация с использованием чувствительных характеристик (например, пол, раса, этническая принадлежность, гражданство, религия, политическая позиция);
  • прогностические полицейские системы (основаны на профилировании, местонахождении или прошлом уголовном поведении);
  • распознавание эмоций в правоохранительных органах, пограничных службах, на рабочих местах и в учебных заведениях;
  • неизбирательное извлечение биометрических данных из социальных сетей или видеозаписей с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц (нарушение прав человека и права на неприкосновенность частной жизни).
Закон уточняет список АІ-систем «высокого риска». Согласно документу, это системы, которые могут потенциально причинить вред здоровью людей или окружающей среде. Сюда также входят системы искусственного интеллекта, которые используются для воздействия на избирателей в политических кампаниях и алгоритмов рекомендаций соцсетей.

Читайте также: Инструменты для заработка с помощью ИИ

Поставщики и разработчики «высокорискового» ИИ обязаны в соответствии с законом провести оценку риска и соответствия, зарегистрировать свои системы в европейской базе данных ИИ, обеспечить высокое качество данных, используемых для обучения ИИ, обеспечить прозрачность системы и информированность пользователей, а также обязательное наблюдение со стороны человека и возможность вмешательства в работу системы.
Что касается «низкорискового» ИИ, такого как чат-боты, его поставщики обязаны информировать пользователей о том, что они взаимодействуют с ИИ, а не с человеком. Для генеративных моделей добавляется еще одно требование — сообщать пользователям, что контент создан нейросетью.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.