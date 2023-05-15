Европарламент принял AI Act – первые в мире правила для искусственного интеллекта — Finance.ua

Европарламент принял AI Act – первые в мире правила для искусственного интеллекта Сегодня 18:27 — Технологии&Авто

Европарламент принял AI Act – первые в мире правила для искусственного интеллекта, www.foxnews.com

Европарламент принял закон под названием AI Act, который устанавливает правила и требования для разработчиков моделей искусственного интеллекта. Документ призван обеспечить безопасность, прозрачность, экологичность и этичность использования ИИ в Европе.

Правила устанавливают риск-ориентированный подход к ИИ и формулируют обязательства для разработчиков и пользователей ИИ в зависимости от уровня риска, который он может создавать. Системы И И с неприемлемым уровнем риска безопасности людей будут строго запрещены. В эту группу войдут, например, системы, использующие подсознательные или целенаправленные манипулятивные методы, эксплуатирующие уязвимости людей или используемые для социальной оценки (классификация людей на основе их поведения, социально-экономического статуса, личных характеристик).

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Парламент также уточнил список практик, запрещенных для искусственного интеллекта. В него вошли:

удаленная биометрическая идентификация, в том числе в общественных местах в реальном времени, с исключением для правоохранительных органов и только после судебного разрешения;

биометрическая категоризация с использованием чувствительных характеристик (например, пол, раса, этническая принадлежность, гражданство, религия, политическая позиция);



прогностические полицейские системы (основаны на профилировании, местонахождении или прошлом уголовном поведении);



распознавание эмоций в правоохранительных органах, пограничных службах, на рабочих местах и в учебных заведениях;



неизбирательное извлечение биометрических данных из социальных сетей или видеозаписей с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц (нарушение прав человека и права на неприкосновенность частной жизни).



Закон уточняет список АІ-систем «высокого риска». Согласно документу, это системы, которые могут потенциально причинить вред здоровью людей или окружающей среде. Сюда также входят системы искусственного интеллекта, которые используются для воздействия на избирателей в политических кампаниях и алгоритмов рекомендаций соцсетей.

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Поставщики и разработчики «высокорискового» ИИ обязаны в соответствии с законом провести оценку риска и соответствия, зарегистрировать свои системы в европейской базе данных ИИ, обеспечить высокое качество данных, используемых для обучения ИИ, обеспечить прозрачность системы и информированность пользователей, а также обязательное наблюдение со стороны человека и возможность вмешательства в работу системы.

Что касается «низкорискового» ИИ, такого как чат-боты, его поставщики обязаны информировать пользователей о том, что они взаимодействуют с ИИ, а не с человеком. Для генеративных моделей добавляется еще одно требование — сообщать пользователям, что контент создан нейросетью.

noworries По материалам:

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