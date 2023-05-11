Гендиректор OpenAI даст показания в Сенате США по регулированию ИИ — Finance.ua

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Гендиректор OpenAI даст показания в Сенате США по регулированию ИИ

Технологии&Авто
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Гендиректор OpenAI даст показания в Сенате США по регулированию ИИ
Гендиректор OpenAI даст показания в Сенате США по регулированию ИИ
Гендиректор OpenAI Сэм Альтман впервые выступит перед комиссией Сената на следующей неделе, поскольку Конгресс США пытается решить, как лучше регулировать искусственный интеллект, поскольку эта технология становится все более мощной и распространенной.
Об этом пишет Reuters.
Во вторник Альтман даст показания перед юридическим подкомитетом Сената по вопросам конфиденциальности, технологий и права о том, какие законы могут понадобиться для защиты американцев, поскольку правительство и компании начинают использовать ИИ во всех сферах — от медицины до финансов и слежки за работниками.
Альтман также примет участие в вечере в понедельник вечером для членов Палаты представителей.
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На прошлой неделе Альтман принял участие во встрече в Белом доме, посвященной ИИ, где обсуждалось, как обеспечить регуляторные гарантии. Отвечая на вопрос о том, соглашаются ли компании с регуляторными нормами, он сказал журналистам: «Мы очень удивлены, что они соглашаются. Мы, что удивительно, на одной странице относительно того, что должно состояться».
«Искусственный интеллект срочно нуждается в правилах и гарантиях, чтобы учесть его огромные перспективы и подводные камни», — сказал сенатор Ричард Блюменталь, глава панели.
«Эти слушания приступают к работе нашего подкомитета по надзору и освещению передовых алгоритмов и мощных технологий искусственного интеллекта», — добавил он.
По материалам:
Економічна Правда
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