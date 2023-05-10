Соучредитель Apple предупредил, что ИИ может усложнить обнаружение мошенничества — Finance.ua

Соучредитель Apple предупредил, что ИИ может усложнить обнаружение мошенничества 10.05.2023, 00:19 — Технологии&Авто

Соучредитель Apple предупредил, что ИИ может усложнить обнаружение мошенничества

Соучредитель Apple Стив Возняк предупредил, что искусственный интеллект может быть использован «плохими игроками» и усложнит обнаружение мошенничества и дезинформации.

Возняк, который был одним из соучредителей Apple вместе с покойным Стивом Джобсом и изобрел первый компьютер компании, заявил, что контент с искусственным интеллектом должен быть четко маркирован, и призвал к регулированию этого сектора.

Предприниматель из Кремниевой долины был среди более 1800 человек, подписавших в марте письмо вместе с гендиректором Tesla Илоном Маском с призывом сделать шестимесячную паузу в разработке мощных систем искусственного интеллекта, аргументируя это тем, что они представляют серьезную угрозу человечеству. Позже оказалось, что некоторые из подписантов письма были фейковыми, а другие отказались от своей поддержки.

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Возняк также рассказал о преимуществах и опасностях искусственного интеллекта.

«ИИ настолько умен, что открыт для плохих игроков, тех, кто хочет обмануть вас по поводу того, кем они являются», — сказал он.

Возняк не считает, что ИИ заменит людей, поскольку ему не хватает эмоций, но предупредил, что он сделает «плохих игроков» более убедительными, поскольку такие программы, как ChatGPT, могут создавать «звучащий так разумно» текст.

Он утверждает, что ответственность за программы, созданные искусственным интеллектом, лежит на публикующих их: «Человек действительно должен взять на себя ответственность за то, что генерирует ИИ».

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Он призвал регуляторов привлечь к ответственности крупные технологические компании, которые «считают, что им все сойдет с рук», но выразил скептицизм по поводу того, что регуляторы сделают это правильно. «Силы, которые стремятся к деньгам, обычно побеждают, что немного грустно», — заявил предприниматель.

Возняк также сказал, что «мы не можем остановить технологию», но добавил, что «мы можем научить людей распознавать мошенничество и злонамеренные попытки похитить личную информацию».

Економічна Правда По материалам:

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