ИИ помог мошенникам украсть более $2,6 миллиарда благодаря подмене голоса — Finance.ua

ИИ помог мошенникам украсть более $2,6 миллиарда благодаря подмене голоса Сегодня 11:32 — Технологии&Авто

ИИ помог мошенникам украсть более $2,6 миллиарда благодаря подмене голоса

Американская компания по разработке систем защиты и анализа вредоносного ПО McAfee исследовала: с помощью искусственного интеллекта киберзлоумышленники достигают своей цели в 77% случаев. Самым популярным методом мошенничества остается клонирование голоса.

Эксперты отмечают, что 32% пользователей в США сталкивались с похожими видами мошенничества. В свою очередь в Индии более 47% опрошенных респондентов рассказали, что в аферу попали либо они, либо их знакомые. Аналитика McAfee демонстрирует, что 77% жертв голосового мошенничества с помощью ИИ теряют деньги в следующих пропорциях:

более трети опрошенных потеряли более $1000;

7% были обмануты на сумму от $5 000 до $15 000 (преимущественно в США);

В целом же в 2022 году технология подделки голоса позволила мошенникам украсть $2,6 миллиарда.

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Интересно, что средства клонирования голоса стали публично доступны еще в 2016 году. Отправной точкой считается момент, когда компания Adobe представила «фотошоп для аудио» — Project VoCo. Программа позволяет добавить в аудиозапись чьей-то речи слова, которых в оригинале не было.

По данным британской компании по информационной безопасности Pindrop, в период с 2013 по 2017 годы количество таких мошенничеств увеличилось на 350%. А в 2019 году стало известно о случае, когда преступники использовали технологию подделки голоса для кражи $243 000.

В McAfee подчеркивают, что ИИ-клонирование голоса является видоизменением «мошенничества самозванцев» — метода, когда злоумышленник использует голос любимого или близкого человека потенциальной жертвы и просит деньги на якобы экстренный случай.

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Аналитики предупреждают: поскольку ИИ-инструменты стали относительно дешевы и доступны, киберзлоумышленники могут быстро и легко создавать голосовые клоны. Обычно это не составляет никаких проблем, поскольку активные пользователи соцсетей могут выкладывать аудио или видео, где они рассказывают или комментируют определенную ситуацию. Исследования McAfee обнаружили, что инструменты клонирования голоса обеспечивают точность воспроизведения на 95%.

noworries По материалам:

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