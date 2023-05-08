Ученые с помощью ИИ научились превращать сигналы мозга в видео с воспоминаниями — Finance.ua

Ученые с помощью ИИ научились превращать сигналы мозга в видео с воспоминаниями 08.05.2023, 02:27 — Технологии&Авто

Ученые с помощью ИИ научились превращать сигналы мозга в видео с воспоминаниями

Группа исследователей из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), Швейцария, разработала инструмент искусственного интеллекта, который может интерпретировать сигналы мозга в режиме реального времени. Полученные сигналы ИИ превращает в видео с воспоминаниями.

Ученые проводили исследования на мышах, демонстрируя грызунам видео. Алгоритм машинного обучения под названием CEBRA реконструирует то, что просматривают мыши. Подопытным показывали черно-белый фильм 1960-х годов о человеке, который бежит к машине и открывает багажник. Оригинальный фильм и реконструированные CEBRA кадры оказались идентичными.

В исследовании ученые измеряли и регистрировали мозговую активность мыши с помощью электродов-зондов, вставленных в область зрительной коры мозга. CEBRA учился на фильмах, просмотренных мышами, и активности их мозга в реальном времени.

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С помощью полученных данных алгоритм CEBRA узнал, какие сигналы мозга связаны с определенными кадрами фильма. Кроме того, когда CEBRA начал обрабатывать новую мозговую активность, которой не было в наборе обучающих данных (от мыши, просматривающей другой фильм), ИИ смог предсказать, какой кадр смотрела мышь в режиме реального времени, а исследователи превратили эти данные в собственный фильм.

noworries По материалам:

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