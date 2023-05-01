Ученые разработали систему искусственного интеллекта, способную превращать человеческие мысли в слова — Finance.ua
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Ученые разработали систему искусственного интеллекта, способную превращать человеческие мысли в слова

Личные финансы
2019
Ученые разработали систему искусственного интеллекта, способную превращать человеческие мысли в слова
Ученые разработали систему искусственного интеллекта, способную превращать человеческие мысли в слова
Ученые из Техаса научились использовать LLM (большую языковую модель) GPT для чтения человеческих мыслей. Разработанный недавно языковой декодер способен превращать мысли людей в текст.
Уникальное изобретение стало первым в истории, когда человеческий язык был неинвазивно реконструирован на основе сигналов мозга, считываемых с помощью аппарата функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ).
Декодер смог интерпретировать суть историй, которые люди смотрели или слушали, или просто представляли — с помощью паттернов мозга ФМРТ. Это достижение, в сущности, позволяет машине читать мнения людей с беспрецедентной эффективностью. Хотя технология все еще находится на ранней стадии, ученые надеются, что однажды она поможет людям с неврологическими заболеваниями, влияющими на речь, четко общаться с внешним миром.

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«Цель речевого декодирования — записать активность мозга пользователя и предусмотреть слова, которые он слышал, произносил или представил. В конце концов, мы надеемся, что эта технология сможет помочь людям, которые утратили способность говорить из-за инсульта или других заболеваний», — отметил аспирант факультета компьютерных наук Техасского университета в Остине Джерри Танг.
Команда, которая создала декодер, также предупредила, что платформы для чтения мозга могут в конечном итоге иметь «ужасные применения», в том числе для наблюдения за правительствами и работниками. Подобные декодеры вызывают нравственные опасения относительно конфиденциальности разума.
«Наш анализ конфиденциальности показывает, что сейчас необходимо сотрудничество субъектов как для обучения, так и для применения декодера. Однако будущие разработки могут позволить декодерам обойти эти требования. Более того, даже если предсказания декодера будут неточными без участия субъекта, они могут быть заведомо неверно истолкованы в злонамеренных целях», — высказали свои опасения ученые.
По материалам:
Телеканал 24
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