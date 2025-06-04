Идет на рекорды: туристический сектор Испании к концу 2025 года превысит 260 млрд евро — Finance.ua
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Идет на рекорды: туристический сектор Испании к концу 2025 года превысит 260 млрд евро

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Идет на рекорды: туристический сектор Испании к концу 2025 года превысит 260 млрд евро
Идет на рекорды: туристический сектор Испании к концу 2025 года превысит 260 млрд евро
Согласно новому анализу Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), прогнозируется, что в 2025 году туристический сектор в Испании достигнет рекордного вклада в ВВП в размере 260,5 миллиарда евро, что эквивалентно почти 16% национальной экономики. Об этом пишет traveltomorrow.
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Исследование экономического влияния (EIR), подготовленное WTTC в сотрудничестве с Oxford Economics, показывает, что после достижения наилучшего результата с 2019 года рост на 11% и вклада почти 249 миллиардов евро в ВВП в 2024 году, прогнозируется рост испанского сектора на 4,7% в годовом исчислении.
Какие туристы едут в Испанию
Страны, из которых в основном прибывали в Испанию в 2024 году:
  • Великобритания (20%),
  • Франция (14%)
  • Германия (13%).
Кроме того, Испанию посетили рекордные 4,2 миллиона туристов из США, что на 11,2% больше, чем в предыдущем году.
Между тем, наиболее посещаемыми испанцами направления были Франция (25%), Италия (14%), Великобритания (8%) и Португалия (8%).
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Мировой туристический гигант

Как прогнозируют эксперты, к концу 2025 года в Испании в этом секторе будет 3,2 миллиона рабочих мест, что эквивалентно 14,4% общей занятости.
Ожидается, что расходы иностранных туристов достигнут 113,2 млрд евро, что на 5,7% больше, чем в предыдущем году.
Данные отражают динамичный, устойчивый и постоянно развивающийся сектор, который не только стимулирует экономический рост, но создает качественные рабочие места и способствует региональному развитию. Прогнозы на 2025 год очень положительные, и благодаря твердой приверженности принципам устойчивого развития и инноваций у Испании есть все возможности возглавить будущее мирового туризма, даже в сложных международных условиях",
комментирует Джулия Симпсон, президент и генеральный директор WTTC.

Что касается региона Европейского Союза, то в 2024 году сектор путешествий и туризма обеспечил почти 1,8 триллиона евро в ВВП блока, или более 10% его экономики, что почти на 6 превышает уровень COVID-19.
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Занятость, связанная с этим сектором, выросла на 4,7% в годовом исчислении — до 24,6 миллионов рабочих мест, что составляет каждое девятое рабочее место в регионе.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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