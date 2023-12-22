Hyperloop One закрывается и распродает активы — Bloomberg Сегодня 11:30 — Фондовый рынок

Hyperloop One закрывается и распродает активы — Bloomberg

Футуристическая транспортная компания Hyperloop One, планировавшая создать скоростные линии сообщения в герметичных трубах, чтобы перевозить пассажиров и грузы из города в город со скоростью, подобной скорости полета самолета, закрывается.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным PitchBook, с момента своего основания в 2014 году Hyperloop One собрала более 450 миллионов долларов.

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Hyperloop One построила небольшой тестовый трек вблизи Лас-Вегаса, чтобы развивать свою транспортную технологию, и на время взяла название Virgin Hyperloop One после того, как в него инвестировала компания Virgin Ричарда Брэнсона.

Virgin сняла свой бренд после того, как в прошлом году стартап решил сосредоточиться на перевозках грузов, а не людей.

В настоящее время компания уволила большинство своих сотрудников и пытается продать оставшиеся активы, в том числе тестовый трек и оборудование, рассказал один из собеседников агентства, говоривший на условиях анонимности.

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Отмечается, что в начале 2022 года в компании работало более 200 человек. Hyperloop One также закрыла свой офис в Лос-Анджелесе. Остальные сотрудники, которым поручили надзор за продажей активов, сообщили, что их работа завершится 31 декабря.

Дубайский конгломерат DP World поддерживает Hyperloop One с 2016 года и владеет контрольным пакетом акций. Остаток интеллектуальной собственности стартапа передадут DP World, рассказал один из ознакомленных источников.

DP World отказалась от комментариев. Исполняющий обязанности главного исполнительного директора Hyperloop One Раджа Нараянан также не ответил на запросы комментариев.

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«Компания привлекла внимание общественности с момента своего основания в 2014 году, через год после того, как Илон Маск выпустил официальный документ, в котором изложил свое видение технологии Hyperloop. Концепция была соблазнительным обещанием нового вида транспортных технологий — и конца пробок на дорогах.

Но зарождавшаяся индустрия споткнулась, и Hyperloop One так и не выиграла контракт на строительство гиперлупа. Компания также привлекла много внимания по неправильным причинам. Соучредитель Броган БамБроган однажды придя на работу, обнаружил удавку на своем стуле.

А другой соучредитель, венчурный капиталист Шервин Пишевар, отошел от дел после того, как агентство Bloomberg сообщило об обвинениях сексуальных домогательствах, которые он отрицал. Бывший директор Зиявудина Магомедов был арестован в Москве по обвинению в мошенничестве и хищении, не связанном с Hyperloop One. Тогда адвокат Магомедова заявил, что оспаривает арест", — напоминает Bloomberg.

Економічна Правда По материалам:

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