Hyperloop демонстрирует новый проект грузового вакуумного поезда — Finance.ua

Hyperloop демонстрирует новый проект грузового вакуумного поезда Вчера 01:54 — Технологии&Авто

Hyperloop демонстрирует новый проект грузового вакуумного поезда

Компания Hyperloop Transportation Technologies вот уже 10 лет разрабатывает технологию скоростного пассажирского и грузового вакуумного транспорта, предложенную когда-то Илоном Маском. Она представила новую версию своего продукта, пишет New Atlas

Система Express Freight состоит из полностью автоматизированного вакуумного трубопровода, левитирующих капсул, конвейерной ленты и электрических дверей для одновременной загрузки и разгрузки. По мнению HyperloopTT, система обещает превзойти по скорости и экономичности доставку грузов воздушным или автотранспортом.

Грузовые перевозки

Технико-экономический анализ, завершенный в 2019 году, показал, что скоростная система вакуумных грузоперевозок будет дешевле воздушного или автотранспорта. Вместе с британской дизайнерской фирмой Tangerine компания HyperloopTT разработала грузовую транспортную систему, отвечающую четырем требованиям:

Интеграции в имеющуюся инфраструктуру.

Максимальному увеличению объема грузового отсека внутри капсулы.

Предельному сокращению времени загрузки.

Возможности адаптации под разные запросы клиентов.

В результате были спроектированы грузовые контейнеры с дверцей для выгрузки и погрузки, которые по размеру уступают крупным контейнерам, разработанным HyperloopTT для нужд морского транспорта. Прибыв вакуумной трубой к месту назначения, капсулы автоматически разгружаются — контейнеры с доставленным грузом заменяются контейнерами с новым.

Конвейерная лента, движущаяся параллельно трубе, отвозит контейнеры подальше от капсул, конструкцию которых слегка изменили, чтобы они соответствовали габаритам авиагрузовых контейнеров.

А что для пассажиров

В дальнейшем компания планирует интегрировать систему Express Freight в более крупную инфраструктуру пассажироперевозок. Судя по предложенному ранее плану, пассажирская система будет состоять из схожих капсул, напоминающих фюзеляж самолета, двигающихся как маглев внутри вакуумного трубопровода со скоростью до 1220 километров в час.

Телеканал 24 По материалам:

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