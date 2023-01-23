Китай успешно испытал свой Hyperloop: для реализации проекта понадобился всего год — Finance.ua
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Китай успешно испытал свой Hyperloop: для реализации проекта понадобился всего год

Технологии&Авто
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Китай успешно испытал свой Hyperloop: для реализации проекта понадобился всего год
Китай успешно испытал свой Hyperloop: для реализации проекта понадобился всего год
Китайский исследовательский центр провел успешное испытание сверхскоростного поезда с гиперпетлей, пишет South China Morning Post.
По заявлению представителей центра, на испытательной линии сверхпроводящих магнитных подвесок в Датуне, провинция Шаньси, завершены три испытательных запуска.
После полной реализации проекта подобные сверхскоростные поезда на магнитной подвеске могут перевозить пассажиров на скорости 1 000 км/ч. Если Китай успеет реализовать проект раньше других, то китайский Hyperloop станет самым быстрым наземным общественным транспортом в мире.
Самые быстрые скоростные поезда могут нестись на скорости до 350 км/ч. Они могли бы двигаться даже быстрее, но тогда значительно увеличится снос рельсов и потребление энергии. А технология магнитной левитации, на которой базируется Hyperloop, устраняет трение, изнашивающее рельсы, а вакуумная труба уменьшает сопротивление воздуха.
У Китая есть все шансы стать первой в мире страной, полноценно запустившей сверхскоростные поезда подобного типа. Все потому, что Илон Маск, предложивший эту идею еще 10 лет назад, остыл к своему проекту, так и не доведя дело до конца.
Ричард Брэнсон, основатель компании по космическим путешествиям Virgin Galactic, активно соревновался с Маском в реализации Hyperloop, но финансовые проблемы заставили его заморозить проект.
Сегодня в Китае крупнейшая сеть железных дорог, общая протяженность которых равна 42 тыс. км. Уже к 2025 году китайские власти планируют увеличить максимальную скорость поездов до 400 км/ч.
По материалам:
Фокус
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