Первую станцию Hyperloop заложили в Германии — Finance.ua

Первую станцию Hyperloop заложили в Германии 07.10.2022, 02:14 — Мир

Первую станцию Hyperloop заложили в Германии

30 сентября началось строительство первого в Европе полноразмерного демонстрационного сегмента Hyperloop в Баварии (Германия).

Идея скоростных поездов Hyperloop не умерла, а разрабатывается несколькими группами учёных. Одна из самых успешных — программа Hyperloop Мюнхенского технического университета (TUM) в Германии, работающая над проектом с 2015 года.

Им удалось стать первыми во всех четырех соревнованиях Hyperloop Pod Competitions, организованных Musk’s Space X, и к настоящему моменту они держат рекорд скорости 482 км/ч. На основе этих успехов программа быстро продвинулась от моделей до полноразмерных испытаний.

Немцы строят испытательный участок длиной 24 метра, который состоит из бетонной трубы сверхвысокой прочности и тестовой капсулы, оснащенной технологией maglev. Сооружение предназначено для полномасштабного тестирования новых технологий и исследования жизнеспособности концепции коммерческого пассажирского транспорта.

Говоря простым языком, Hyperloop состоит из пассажирской капсулы, движущейся в герметичной трубе. Из нее весь воздух извлекается с помощью мощных вакуумных насосов. Это устранит сопротивление воздуха и позволит добиться очень высоких скоростей, не требуя значительного потребления энергии.

Конечная цель проекта состоит в том, чтобы трубы Hyperloop проложить по всей стране (а впоследствии также между странами и через океаны), соединяя населенные пункты так же, как железная дорога, но с гораздо более быстрыми и комфортными путешествиями.

Несмотря на то, что концепции Hyperloop еще предстоит пройти очень долгий путь и преодолеть много препятствий, прежде чем она начнет перевозить пассажиров, это может быть воплощение подлинной научной фантастики в реальность.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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