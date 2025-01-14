Хищение почти 60 миллионов в Укрэнерго: Служба безопасности и НАБУ разоблачили организаторов схемы — Finance.ua

Хищение почти 60 миллионов в Укрэнерго: Служба безопасности и НАБУ разоблачили организаторов схемы Сегодня 20:39 — Криминал

Хищение почти 60 миллионов в Укрэнерго: Служба безопасности и НАБУ разоблачили организаторов схемы, Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро разоблачили организаторов масштабной схемы хищения средств НЭК «Укрэнерго» почти на 60 млн грн.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

В организации схемы подозревается бывший заместитель председателя Харьковского областного совета, который на момент совершения правонарушения был депутатом облсовета, а сейчас скрывается за границей.

По материалам дела, в апреле 2022 года он вместе с сообщниками организовал схему хищения электроэнергии «Укрэнерго» на 58,44 млн грн. К незаконной деятельности депутат привлек двух сообщников: основателя и директора частной компании в Киеве, которая торгует энергоносителями.

Вместе они создали три фиктивные фирмы, через которые получали электроэнергию из Объединенной энергосистемы Украины и продавали конечным потребителям. Ни одна из этих фирм не платила «Укрэнерго» за полученную электроэнергию.

При этом полученные от потребителей доходы фигуранты выводили в тень под видом уплаты долговых обязательств перед аффилированными компаниями.

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Далее эти «средства, уплаченные как долг» переводили на счета другой компании, зарегистрированной на Балканах.

Согласно выводам комиссионной судебной экономической экспертизы, в результате этих действий ЧАО «НЭК «Укрэнерго» причинен ущерб на сумму 58,44 млн грн.

В ходе комплексных мероприятий правоохранители провели обыски в Киеве у учредителя столичной компании и объявили ему подозрение, два других участника аферы о подозрении уведомлены заочно.

В частности, экс-депутату и директору предприятия, которые скрываются за границей, подозрение объявлено по следующим статьям Уголовного кодекса Украины (в соответствии с совершенными преступлениями):

ч.ч. 3, 5 ст. 27 ч. 5 ст.

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Действия учредителя частной компании квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников схемы. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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