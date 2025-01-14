2,2 тысячи долларов США за выдачу согласительных документов: разоблачили служащего в получении взятки (фото) — Finance.ua

2,2 тысячи долларов США за выдачу согласительных документов: разоблачили служащего в получении взятки (фото) Сегодня 14:36 — Криминал

2,2 тысячи долларов США за выдачу согласительных документов: разоблачили служащего в получении взятки (фото)

В Макарове задержали при получении неправомерной выгоды начальника одного из отделов Макаровского поселкового совета за получение соответствующих документов. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура и полиция Киевской области, пишет kyivschina24.com

По информации полиции Киевщины, начальник одного из отделов Макаровского поссовета Киевской области требовал и получил неправомерную выгоду в 2200 долларов за выдачу согласительных документов для градостроительной документации.

При получении неправомерной выгоды мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины на месте совершения преступления. Фигуранту объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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