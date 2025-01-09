Злоумышленники завладели более 1,4 миллиона во время ремонта зданий КП «Киевгорсвет» — Finance.ua

Злоумышленники завладели более 1,4 миллиона во время ремонта зданий КП «Киевгорсвет» Сегодня 16:12 — Криминал

направлен в суд обвинительный акт в отношении учредителя, директора и бухгалтера компании — подрядчика, которых обвиняют в завладении в составе организованной группы, в которую также входили должностные лица КП «Киевгорсвет», бюджетными деньгами в особо крупных размерах (ч. 5ст. 191, ч. 1 ст 366 УК Украины), пишет Соломенской окружной прокуратурой города Киева(ч. 5ст. 191, ч. 1 ст 366 УК Украины), пишет www.44.ua.

Согласно материалам следствия, КП «Киевгорсвет» и подрядная организация, ставшая победителем тендера, в 2021 году заключили договоры на проведение капитального ремонта зданий коммунального предприятия. Речь идет о помещении по улице Машиностроительной в Соломенском районе Киева, сообщает Киевская городская прокуратура.

На основании актов приема выполненных работ исполнителю были перечислены деньги из столичного бюджета. Однако, как установлено следствием, в официальные документы были внесены недостоверные сведения о стоимости материалов и выполненных работах.

Выводами судебно-товароведческой и судебно-экономической экспертиз установлено несоответствие стоимости материалов и выполненных работ на сумму около 1,4 млн гривен.

В настоящее время обвинительный акт в отношении учредителя, директора и бухгалтера компании — подрядчика направлен в суд.

Материалы уголовного производства в отношении подозреваемого заместителя директора КП «Киевгорсвет» выделены в отдельное производство в связи с его мобилизацией в Вооруженные силы Украины. Расследование в выделенном уголовном производстве остановлено.

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